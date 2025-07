Το ρόφημα που ενυδατώνει καλύτερα από το νερό, σύμφωνα με μελέτη

Όσον αφορά την ενυδάτωση, το νερό φαίνεται πάντα να είναι η πρωτοφανής απάντηση. Γνωρίζουμε τη ποσότητα νερού που πρέπει να καταναλώνουμε κάθε μέρα, όμως υπάρχει μία εναλλακτική λύση, η οποία έχει τη δυνατότητα να προσφέρει περισσότερη ενυδάτωση στο σώμα.

Μία επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι μεταξύ των διαφόρων ροφημάτων που αναλύθηκαν, το γάλα, τόσο το πλήρες όσο και το αποβουτυρωμένο, βρέθηκε να είναι στη κορυφή, ξεπερνώντας ακόμα και το μεταλλικό νερό σε ορισμένες περιπτώσεις.

Πώς είναι δυνατό; Η απάντηση βρίσκεται στη θρεπτική σύνθεση του γάλακτος.

Μελέτη του Πανεπιστημίου του St. Andrews στη Σκωτία, η οποία δημοσιεύτηκε στο American Journal of Clinical Nutrition, εξέτασε διαφορετικά ροφήματα ως προς την ενυδάτωση, δίνοντας βάση στα επίπεδα κατακράτησης υγρών, τις επόμενες ώρες από την κατανάλωσή τους. Το γάλα φάνηκε να έχει υψηλότερο δείκτη κατανάλωσης από το νερό, λόγω περιεκτικότητας φυτικών σακχάρων, πρωτεϊνών, και λιπών, τα οποία επιβραδύνουν την κένωση του στομάχου, ενώ βοηθούν το σώμα να συγκρατεί τα υγρά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Τι κάνει το γάλα να είναι πιο ενυδατικό από το νερό;

Είναι ένα εξαιρετικά ενυδατικό ρόφημα, αφού είναι πλούσιο σε ηλεκτρολύτες, όπως νάτριο και κάλιο, οι οποίοι βοηθούν στη συγκράτηση των υγρών του σώματος. Περιέχει ακόμα πρωτεΐνες και υδατάνθρακες, που επιβραδύνουν την πέψη, παρατείνοντας την παρουσία νερού στο σώμα.

