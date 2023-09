Τραγωδία στη Λιβύη: Ερευνώνται τα αίτια του δυστυχήματος – Με εγκαύματα και κατάγματα οι πολυτραυματίες

Πέντε νεκροί, 14 τραυματίες και οι Ένοπλες Δυνάμεις βυθισμένες στο πένθος. Ο απολογισμός του φρικτού τροχαίου δυστυχήματος, με θύματα μέλη της ελληνικής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λιβύη, είναι τραγικός. Δύο υγειονομικοί, ένα στέλεχος των Ειδικών Δυνάμεων και δύο διερμηνείς έχασαν τη ζωή τους, όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό. Οι εικόνες από τον τόπο της τραγωδίας, είναι συγκλονιστικές.

Μάλιστα, από το τρομακτικό δυστύχημα αποκαλύπτεται η ιστορία της Επισμηναγού η οποία βρίσκεται αναμέσα στους νεκρούς. Η γυναίκα είχε χάσει τον αδερφό και τον θείο της, ο οποίος ήταν επίσης ιπτάμενος, γεγονός που έπαιξε σημαντικό ρόλο στη ζωή της. Λειτουργούσε ως παράδειγμα για την καριέρα της στην Αεροπορία. Και οι δύο «έπεσαν» στο καθήκον.

Όσα από τα στελέχη είναι σε θέση να δώσουν στοιχεία αυτή τη στιγμή και να περιγράψουν τις τραγικές ώρες που έζησαν στη Λιβύη, θα προσπαθήσουν να σκιαγραφήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο, αναφέρει ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Γιώργος Σιδέρης.

Δεν είναι εύκολο μετά από ένα τέτοιο σοκ, να συγκεντρωθεί κανείς και να αποδώσει με ακρίβεια τι έχει συμβεί. Γι’ αυτό και η προσπάθεια συλλογής στοιχείων θα έχει διάρκεια και δεν θα αποτελέσει για τις ένοπλες δυνάμεις μια υπόθεση λίγων ημερών.

Μέσα από όλο το πλαίσιο της επιχείρησης, θα βγουν συμπεράσματα ώστε να ληφθούν, όπου απαιτηθεί και τα απαραίτητα επιπλέον μέτρα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, 10 στελέχη είναι στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, 2 στο ΓΝΑ και 1 στο Ναυτικό Νοσοκομείο.

Από την ώρα άφιξης των τραυματιών στα στρατιωτικά νοσοκομεία, όποιοι ήταν απαραίτητο, μπήκαν σε χειρουργεία. Ανάμεσα στα 13 μέλη που επέστρεψαν, υπάρχουν 2-4 άτομα που χαρακτηρίζονται πολυτραυματίες. Άλλος με σοβαρά κατάγματα, άλλος με εγκαύματα και τραύματα στα μάτια.

Σε κάθε περίπτωση, το ιατρικό προσωπικό που μετέβη στη Βεγγάζη για να επαναπατρίσει τους τραυματίες, τους προσέφερε οπιαδήποτε δυνατή βοήθεια.

Μια ημέρα μετά την ανείπωτη τραγωδία στη Λιβύη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε μέλη της ελληνικής ανθρωπιστικής αποστολής και τον σοβαρό τραυματισμό 13 ακόμη, ρίγη συγκίνησης προκαλούν οι φωτογραφίες τους, λίγες ώρες πριν από το φονικό τροχαίο.

Greek army units arrive in Libya to assist in the search and rescue operations to locate victims of floods that swept parts of the country’s eastern region.



