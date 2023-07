Σεισμικές δονήσεις στο Θέρμο Αιτωλοαρνανίας και στον Μαραθιά Ναυπακτίας

Σεισμός μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Αιτωλοακαρνανία, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στις 5:02 μ.μ., εντοπίζεται 12 χιλιόμετρα ανατολικά του Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας και το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 19,2 χιλιόμετρα.

Σεισμός και στη Ναυπακτία

Με ελάχιστη διαφορά ώρας σημειώθηκε και δεύτερος σεισμός στη Ναυπακτία. Ο δεύτερος, μεγέθους 3,7 Ρίχτερ, έγινε 11 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Μαραθιά Ναυπακτίας στις 17:07. Το εστιακό του βάθος ήταν 5 χιλιόμετρα.

“Παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου” δήλωσε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας κ. Ευθύμιος Λέκκας..

