Προς την Οδησσό η 4η ανθρωπιστική αποστολή του Ερυθρού Σταυρού

Στις 9 το πρωί αναχώρησαν τρία φορτηγά που έχουν ήδη κάνει τρεις αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ουκρανία. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο επικεφαλής της αποστολής του Ερυθρού Σταυρού, Αλέξης Ξύδης, αυτή τη φορά στα κιβώτια περιέχονται τρόφιμα, νερά, υγειονομικό υλικό, κουβέρτες αλλά και γεννήτριες.

Στις προηγούμενες αποστολές όλα πήγαν καλά και το ίδιο αναμένεται να συμβεί και τώρα. Οι 50 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας θα παραδοθούν στην Οδησσό και ο ουκρανικός Ερυθρός Σταυρός θα προωθήσει τη βοήθεια.

Ο Ζ’ Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής του υπουργείου Εξωτερικών, Αλέξανδρος Διακόπουλος μίλησε για «εξαιρετική δουλειά από την αρχή» και υπενθύμισε ότι το ελληνικό προεξενείο της Οδησσού είναι το μόνο που κρατήθηκε ανοιχτό, ώστε να συντονίζονται καλύτερα οι αποστολές.

The Consul General of Greece in Odessa, D.Dochtsis, received today additional🇬🇷humanitarian aid, to be delivered to the Ukrainian people, incl.Diaspora Greeks

In addition, the 4th @greekredcross Humanitarian Mission to🇺🇦will depart tomorrow from Athens

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) April 11, 2022