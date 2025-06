Σ. Φάμελλος στο 5ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Είμαστε εδώ – Η ελληνική κοινωνία θα έχει σύμμαχο

Η Δευτερολογία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτη Φάμελλου, στο κλείσιμο του 5ου Συνεδρίου του κόμματος:

«Σας ευχαριστώ συντρόφισσες και σύντροφοι. Μου δίνετε και μας δίνετε μεγάλη δύναμη. Επιτρέψτε μου, ξεκινώντας, να καταθέσω εκ μέρους όλου του κόμματος τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες στους συντρόφους μας από τα κόμματα της Αριστεράς, από τις ξένες αντιπροσωπείες, από την ηρωική Παλαιστίνη, που είναι μαζί μας σήμερα, και από όλη τη μεγάλη προοδευτική οικογένεια της Ευρώπης και της υφηλίου.

Γιατί από αυτό ξεκινάμε, συντρόφισσες και σύντροφοι. Από την αλληλεγγύη των προοδευτικών δυνάμεων και των εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων σε όλη την υφήλιο.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, μετά από ένα εποικοδομητικό, δημοκρατικό τριήμερο διαλόγου, στέλνουμε και στέλνετε ένα ηχηρό μήνυμα στην κοινωνία που παρακολουθεί τις εργασίες του Συνεδρίου μας. Διαψεύσαμε όσους προέβλεπαν ότι θα είναι ένα Συνέδριο διχόνοιας και μαχών. Ήταν ένα Συνέδριο Δημοκρατίας και σύνθεσης. Αυτό είναι η Αριστερά. Αυτό είναι η προοδευτική σκέψη.

Κάναμε πολύ σημαντικά βήματα σ’ αυτό το Συνέδριο. Προχωρήσαμε όλοι και όλες μαζί πολλά βήματα. Τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με συντριπτική πλειοψηφία δήλωσαν την κατηγορηματική μας απόφαση: ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να αλλάξει και να είναι μαχητικά, δυναμικά και αποτελεσματικά δίπλα στον λαό της Ελλάδας, δίπλα στους πολίτες, δίπλα στην κοινωνία. Αυτό είναι η ταυτότητά μας. Αυτές είναι οι αξίες μας. Μας έλειψαν. Επιστρέψαμε. Είμαστε όρθιοι.

Και αυτό ήταν καθολικό απ’ όλους τους συμμετέχοντες σε όλη την προσυνεδριακή διαδικασία. Και δηλώσαμε, επίσης, και κάτι ακόμα με πολύ καθαρή φωνή: ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει στρατηγική προοδευτικής ανατροπής στην Ελλάδα, με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταλύτη και κεντρικό κορμό αυτής της προοδευτικής συνεργασίας.

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

μόνο έτσι μπορεί να αλλάξει ο δρόμος για ένα προοδευτικό μέλλον, για ένα μέλλον που έχει ανάγκη όλη η κοινωνία. Ειρηνικό, δημοκρατικό, με στήριγμα τις αξίες της προόδου, τις αξίες της συνύπαρξης. Αυτό θα είναι και το στήριγμά μας από εδώ και εμπρός, συντρόφισσες και σύντροφοι.

Στους αγώνες της κοινωνίας, με τους ενεργούς πολίτες, με αλληλεγγύη, με μαχητικότητα, με δυναμισμό, με μία μεγάλη αξιακή δυναμική που έχει μέσα του ο κόσμος της Αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης.

Ξέρουμε τις δυσκολίες, μάθαμε από τα λάθη μας και στερήσαμε, για ένα μεγάλο διάστημα, πολύτιμο δυναμικό από την κοινωνία. Η επιλογή μας όμως είναι το μέλλον και η κοινωνία. Δεν είναι η εσωστρέφεια και το παρελθόν. Από αυτό πρέπει να ξεκινήσει και η επανεκκίνηση των οργανώσεων σε όλη την Ελλάδα. Την αρχή κάνουμε, συντρόφισσες και σύντροφοι, με το Συνέδριό μας. Έχουμε πάρα πολύ δουλειά να κάνουμε. Όχι από τον καναπέ. Στα κινήματα, στους κοινωνικούς φορείς, μέσα στην κοινωνία.

Πρώτη μας προτεραιότητα, συντρόφισσες και σύντροφοι, εφόσον μιλάμε για τις αξίες που μας ενώνουν, για την ταυτότητά μας, είναι η ειρήνη. Η Μέση Ανατολή και η Ανατολική Μεσόγειος φλέγονται, με εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης Νετανιάχου και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Να λέμε τα πράγματα ξεκάθαρα.

Στη γενοκτονία στη Γάζα προστέθηκε η πυραυλική επίθεση, η ανταπάντηση, μια εκτεταμένη σύρραξη. Με θύματα ποιους; Τους λαούς. Την ειρήνη. Τη ζωή. Την ασφάλεια όλης της περιοχής. Δεν μπορούμε να περιμένουμε. Το λέμε και από εδώ στον κύριο Μητσοτάκη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην κυρία Φον ντερ Λάιεν και σε όλες τις πολιτικές ηγεσίες, ως πολίτες αυτού του κόσμου: Απαιτείται τώρα πρωτοβουλία ειρήνης, κατάπαυσης του πυρός και ανθρωπιστικής βοήθειας, ιδιαίτερα και πρώτα απ’ όλα στη Γάζα.

Απαιτείται και μια άλλη πολιτική συμφωνία, και στην Ελλάδα. Σεβασμού στο διεθνές δίκαιο, γιατί οι αναθεωρητικές δυνάμεις, που αρχίζουν και παίρνουν κεφάλι μετά και την αλλαγή με τη διοίκηση Τραμπ, επηρεάζουν και αφορούν και την ασφάλεια της περιοχής αλλά και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Δεν μπορούμε να μένουμε απαθείς. Δεν μπορούμε να καθυστερούμε.

Πρέπει η πρωτοβουλία να παρθεί και από την ελληνική κυβέρνηση. Είμαστε μη μόνιμο μέλος, αυτή τη στιγμή, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Πρέπει να έχει δύο άξονες: Την ανθρωπιστική βοήθεια και μια Διάσκεψη Ειρήνης τώρα στην Ανατολική Μεσόγειο, με συμμετοχή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Πρωτοβουλίες ειρήνης χρειαζόμαστε, όχι φιλικά τηλεφωνήματα. Και το λέω ξεκάθαρα για τον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης σιωπά.

Εμείς και εγώ προσωπικά, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, -γιατί το «εμείς» και το «μαζί» είναι πλέον η ταυτότητά μας- από την πρώτη στιγμή ήμασταν δίπλα στον λαό της Παλαιστίνης. Είχα και τη μεγάλη τιμή, μαζί με αντιπροσωπεία συντρόφων μας, να είμαι εκεί, στη Ραμάλα, δίπλα στον λαό της Παλαιστίνης. Έχουμε καταθέσει πολλές προτάσεις και απαιτούμε από τον κύριο Μητσοτάκη να πάρει θεσμικές πρωτοβουλίες, που τις έχουμε όλες καταθέσει και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δημόσια, με θάρρος, αλλά και με επεξεργασίες, και όχι να περιορίζεται σε ανώδυνα τηλέφωνα. Θεωρούμε ότι για εμάς είναι τιμή που ο εκπρόσωπος της Φατάχ είναι εδώ, και υποδηλώνει και την άρρηκτη σχέση του ελληνικού λαού με τον Παλαιστινιακό λαό. Δεν το διεκδικεί μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Είναι του ελληνικού λαού. The friendship is between the citizens of the two countries.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, μετά το τέλος του Συνεδρίου μας πρέπει να είμαστε όλοι και όλες στο συλλαλητήριο για την Παλαιστίνη, στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα. Να ενώσουμε τις φωνές μας με τους πολίτες που απαιτούν Δικαιοσύνη, ασφάλεια και ειρήνη. Kαι πρέπει να συνεχίσουμε τις πρωτοβουλίες σε όλη την Ελλάδα, από αύριο που θα γυρίσετε στις οργανώσεις σας. Και εμείς και εσείς, με το «μαζί».

Γιατί πρέπει να υπάρχει και θεσμική πρωτοβουλία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιβληθούν κυρώσεις στο Ισραήλ και να εκθέσουμε ακροδεξιές φωνές, όπως τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος επικρότησε τη βία κατά των ειρηνικών διαδηλωτών που ζητούσαν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Είμαστε υπερήφανοι που ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκπροσωπήθηκε, συμμετείχε και στήριξε την «Πορεία προς τη Γάζα». Σημαίνουμε καμπανάκι κινδύνου στον κ. Μητσοτάκη: Δεν νοείται ούτε η Ελλάδα ούτε η Ευρώπη να επιτρέψουν την κυριαρχία του νόμου του ισχυρού στη διεθνή πολιτική, την υποτίμηση των θεσμών και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Και να ξεκαθαρίσουμε και κάτι, μιας και μιλάμε για την Ευρώπη. Δεν έχει τεθεί ποτέ κανένα ερώτημα, αλλά εγώ θέλω να το ξεκαθαρίσω: εμείς είμαστε αντίθετοι με αυτή την Ευρώπη, την Ευρώπη των στρατιωτικών εξοπλισμών, των ολιγοπωλίων και της αδιαφάνειας της κ. Φον ντερ Λάιεν και του κ. Μητσοτάκη. Δεν αξίζει στους λαούς της Ευρώπης αυτή η Ευρώπη. Εμείς αγωνιζόμαστε για μια άλλη Ευρώπη, στην οικονομία, στην κοινωνική πολιτική και στην ασφάλεια. Η Ευρώπη, ναι, πρέπει να αποκτήσει στρατηγική και αμυντική αυτονομία από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, βασισμένη στο διεθνές δίκαιο, και να υλοποιήσει μια αποφασιστική πολιτική αφοπλισμού που να περιλαμβάνει και τη Ρωσία. Γιατί δεν είναι λύση οι πυρηνικοί εξοπλισμοί, ποτέ δεν δώσανε λύση τα όπλα.

Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίον και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και το παγκόσμιο προοδευτικό και φιλειρηνικό κίνημα πρέπει να δυναμώσουν ξανά, και στην Ελλάδα, και αυτό είναι μια απόφαση του Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, οι πολίτες βλέπουν τα αδιέξοδα αυτής της νεοφιλελεύθερης, χυδαίας, άδικης πολιτικής, και στην εξωτερική πολιτική και στην καθημερινότητα, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Βλέπουμε μία πολιτική η οποία δημιουργεί ανισότητες, εντάσεις, ακροδεξιές φωνές, μίσος, πολέμους και είναι αυτή η πολιτική η οποία στηρίζει τα υπερκέρδη των πολλών και την απώλεια σοβαρών δημόσιων αγαθών και δημόσιων λειτουργιών. Οι ανισότητες, η αδικία και η φτώχεια τρέφουν το φασισμό και την ακροδεξιά. Και αυτές οι επιλογές, οι επιλογές της αδικίας των ολιγοπωλίων, είναι κυρίαρχες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα.

Το αποτέλεσμα είναι η Ελλάδα να μετράει ήττες στην εξωτερική πολιτική, αλλά και ο λαός να μετράει ήττες στην καθημερινότητά του. Και το ξέρει πάρα πολύ καλά η ελληνική κοινωνία: Φτωχοποίηση, αβεβαιότητα, φόβος. Να μιλήσουμε καθαρά γι’ αυτήν την άδικη νεοφιλελεύθερη πολιτική: Δεν διορθώνεται, ανατρέπεται. Η πολιτική ανατροπή της αδικίας και της δεξιάς πολιτικής είναι η ταυτότητα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Δεν κάνουμε βήμα πίσω από αυτό. Γιατί αυτή η πολιτική είναι η πολιτική της ολιγαρχίας. Αυτή στηρίζει σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης και η κυρία Φον ντερ Λάιεν. Σε αυτή την πολιτική εμείς είμαστε αντίπαλοι, γιατί είμαστε με τα κοινωνικά συμφέροντα και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Σήμερα καλούμαστε να αποφασίσουμε πώς θα ανατρέψουμε αυτή την πολιτική. Γιατί το χρωστάμε στα νέα παιδιά της Ελλάδας που πρέπει να μείνουν στον τόπο τους, να προοδεύσουν και να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Το χρωστάμε όμως και στους απόμαχους της εργασίας που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και είναι τραγικές οι συνθήκες της φτωχοποίησης.

Πρόσφατη απόδειξη αυτής της άδικης πολιτικής είναι η απόφαση για τη λειτουργία των παραρτημάτων κολεγίων στην Ελλάδα, πίσω από τον ψεύτικο τίτλο των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Το ζήτημα δεν είναι νομικού χαρακτήρα. Είναι ένα καθαρό ζήτημα πολιτικής επιλογής και αφορά την υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα της ανώτατης παιδείας στη χώρα μας. Θέλω να απαντήσω από εδώ στον κ. Μητσοτάκη, λέγοντάς του το εξής: κ. Μητσοτάκη, παραλογισμός και οπισθοδρόμηση είναι η κατεδάφιση της κοινωνικής κατάκτησης των Ελλήνων και των Ελληνίδων να έχουν όλοι οι νέοι και όλες οι νέες πρόσβαση στην παιδεία και στην πρόοδο. Ηδική σας κυβέρνηση κατεδαφίζει ένα δημόσιο αγαθό. Αυτή είναι η επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη. Έτσι πρέπει να κριθεί από την ελληνική κοινωνία. Δεν είναι νομικό ζήτημα.

Η δική μας δημοκρατική απάντηση, που θέλουμε να είναι και κοινωνική απαίτηση, είναι μία και ξεκάθαρη: Καμία αναθεώρηση στο άρθρο 16, στο Σύνταγμα θα δώσουμε τη μάχη για τα δημόσια πανεπιστήμια και τα δημόσια αγαθά, όπως και για τα εργατικά δικαιώματα και για την πρόοδο της κοινωνίας.

Έτσι είναι συντρόφισσες και σύντροφοι. Στο Σύνταγμα, στη συνταγματική αναθεώρηση, εκεί θα μετρηθούν οι προοδευτικές δυνάμεις. Υγεία, ρεύμα, νερό, Παιδεία, αυτά είναι τα δημόσια αγαθά, μαζί με τα δικαιώματα της εργασίας. Και εκεί θα γίνει η πραγματική συζήτηση για το ποιος είναι προοδευτική δύναμη στη χώρα και ποιος είναι δίπλα στην πρόοδο και στον ελληνικό λαό.

Απέναντι σε όλα αυτά τα μεγάλα προβλήματα και τα επίδικα της ελληνικής κοινωνίας, στην αναζήτηση, ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία έχει πάρει, εδώ και αρκετούς μήνες, πάνω από ένα εξάμηνο, μία και μόνο απόφαση: Να αλλάξει για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας και να δώσει απαντήσεις σε όλα αυτά τα μεγάλα ερωτήματα.

Εμείς, πλέον, έχουμε τη δυνατότητα, μέσα σε δύσκολες συνθήκες, να έχουμε καταθέσει προτάσεις επεξεργασμένες, με συλλογικές αποφάσεις και όχι με προσωπικές επιλογές, για μεγάλα και κρίσιμα ζητήματα που ενδιαφέρουν όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες.

Αλλά, πλέον, δεν έχουμε μόνο τεκμηριωμένες προτάσεις. Έχουμε και πολιτικό σχέδιο. Για να τα βάλουμε με την ελίτ και να προασπίσουμε τα συμφέροντα των πολιτών, των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Αυτό το σχέδιο το επεξεργαζόμαστε με πάρα πολύ δουλειά, σε όλη την Ελλάδα, εδώ και έξι μήνες.

Στην ομιλία μου, στην έναρξη του Συνεδρίου, ανέφερα ξεκάθαρα ποια είναι η κεντρική προγραμματική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σήμερα, με βασικό στόχο την ανατροπή των κοινωνικών ανισοτήτων, για την κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτό είναι το κεντρικό πολιτικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

Και από που ξεκινάει; Από το σπάσιμο των καρτέλ, συντρόφισσες και σύντροφοι. Με τεκμηριωμένες προτάσεις και δυναμική κοινωνική αντεπίθεση. Από το σπάσιμο των καρτέλ, των ολιγοπωλίων, που κλέβουν με υπερκέρδη τον μόχθο και τη δουλειά των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Αλλά και με ενίσχυση εισοδήματος, με προσφορά στέγης, για να αντιμετωπίσουμε τα πανάκριβα ενοίκια. Με προστασία της πρώτης κατοικίας και της επαγγελματικής στέγης και με γενναία ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Δεν μπορεί τα funds να εκμεταλλεύονται τα παραθυράκια του νόμου και όχι ο δανειολήπτης.

Υπάρχουν και δύο ακόμα βασικοί πυλώνες, τα δημόσια αγαθά. Ξεκινάμε από μεγάλες τομές στη δημόσια Υγεία και Παιδεία, αλλά και με την υπεράσπιση δυο βασικών πολιτικών: στο νερό και στη στέγη ως δημόσια πολιτική. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξεκαθαρίσει. Έχουμε προγραμματική πρόταση. Και δεν υπάρχει το ερώτημα από πού θα βρούμε λεφτά.

Στον κύριο Μητσοτάκη, που δεν τα κατάφερε και τόσο καλά στα δημοσιονομικά και στα υπερκέρδη, να του πούμε το εξής: Από τα υπερκέρδη και τα υπερπλεονάσματα που φτιάξατε εσείς κύριε Μητσοτάκη, από εκεί θα βρεθούν τα λεφτά για τον λαό. Γιατί ο ελληνικός λαός δουλεύει και μπορεί να φέρει την πρόοδο στην πατρίδα του. Το απέδειξε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Φέραμε πρόοδο σε μια Ελλάδα χρεοκοπημένη από τις δικές σας πολιτικές, το πελατειακό κράτος και τη δεξιά συντήρηση. Υπήρξε λύση, υπάρχει διέξοδος.

Για να γίνει, όμως, κάτι τέτοιο, συντρόφισσες και σύντροφοι, χρειάζεται και μια άλλη μεγάλη μεταρρύθμιση. Μια ισχυρή Πολιτεία. Μια σοβαρή, σύγχρονη, ισχυρή Πολιτεία. Να προστατεύσει τα δημόσια αγαθά. Να προστατεύσει την εργασία. Να προστατεύσει και την επιχειρηματικότητα απέναντι στα καρτέλ. Και την αποκέντρωση της οικονομίας και τους ανεξάρτητους θεσμούς και την Αυτοδιοίκηση.

Χρειαζόμαστε μια Πολιτεία να είναι δίπλα στον πολίτη. Πώς θα πετύχουμε μία τέτοια Πολιτεία, ένα τέτοιο Δημόσιο, μία τέτοια Ελλάδα; Όχι, προφανώς, με την άρση της μονιμότητας, που θέλει να βάλει μπροστά ο κύριος Μητσοτάκης θέτοντας στο στόχαστρο τους δημόσιους υπαλλήλους. Θέλετε να μιλήσουμε καθαρά, γιατί το κάνει αυτό ο κύριος Μητσοτάκης; Γιατί είναι ο τότε υπουργός της διαθεσιμότητας και ο τώρα πρωθυπουργός των ρουσφετιών και του πελατειακού κράτους. Έχει διπλασιάσει τους συμβασιούχους κατά τη δική του διακυβέρνηση.

Εμείς δεν θέλουμε, κύριε Μητσοτάκη, μία τέτοια Πολιτεία. Θέλουμε μια αξιοκρατική, σύγχρονη Πολιτεία, όπου θα αξιολογούνται συνολικά και η κυβέρνηση και η χρηματοδότηση και οι θεσμοί και οι εργαζόμενοι. Αυτό είναι το δικό μας όνειρο. Το δικό του όνειρο είναι να ξεπουλήσει την Υγεία, την Παιδεία και όλες τις δημόσιες λειτουργίες. Την Αυτοδιοίκηση. Αυτά θα είναι τα μέτωπα του αγώνα από εδώ και εμπρός, συντρόφισσες και σύντροφοι. Μαζί με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου.

Εδώ, συντρόφισσες και σύντροφοι, επειδή ο πλούτος μας είναι οι σοσιαλιστικές ιδέες, θέλω να πω ξεκάθαρα ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την αλλαγή της παραγωγικής λειτουργίας και την αποκέντρωση, με ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και όλων των συλλογικών προσπαθειών, είτε των αγροτών, είτε των επαγγελματιών, είτε των επιστημόνων, είτε των επιχειρήσεων, είναι ένα σχέδιο που αλλάζει τη σχέση των παραγωγικών δυνάμεων και της εργασίας στην Ελλάδα. Η δίκαιη Ελλάδα, η Ελλάδα η οποία προχωράει με δικαιοσύνη, χρειάζεται οξυγόνο για όλους τους παραγωγούς, αλλά και για όλους τους εργαζόμενους. Αυτό είναι το οξυγόνο. Ο πλουραλισμός και η Δημοκρατία και στην οικονομία.

Εδώ θέλει αλλαγή και των παραγωγικών σχέσεων. Αυτό πρακτικά σημαίνει μια στρατηγική της χώρας, η οποία θα είναι αντιμονοπωλιακή, με αποκεντρωμένη και πλουραλιστική οικονομία. Το όφελος των πολλών ήταν το βασικό εργαλείο που χρησιμοποιήσαμε στην επίλυση και όλων των δύσκολων θεμάτων που είχαμε μπροστά μας.

Θέλω να αναφερθώ συγκεκριμένα, γιατί είναι φλέγον ζήτημα, στο θέμα των τραπεζών. Οι συστημικές τράπεζες πέρσι στην Ελλάδα είχαν 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη. Αυτά τα δισεκατομμύρια έλειψαν από τα νοικοκυριά και την οικονομία. Έλειψαν από την εργασία και από την ποιότητα ζωής. Δουλεύουμε πάρα πολύ εντατικά και η πρόταση των Θέσεων έχει εξαιρετική πληρότητα και εφαρμοσιμότητα. Γιατί; Γιατί, συντρόφισσες και σύντροφοι, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη ξεπούλησε το ποσοστό που είχε το Δημόσιο και στην Εθνική και στην Πειραιώς και αφαίρεσε τη δυνατότητα του Δημοσίου να ασκήσει πολιτικές. Αφαίρεσε δηλαδή και δημόσια εργαλεία και δημόσια περιουσία και στήριξε την αισχροκέρδεια των τραπεζών.

Ήταν τελείως διαφορετικό το περιβάλλον και το πλαίσιο που παρέδωσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Η πρότασή μας στις Θέσεις είναι και προωθημένη και τεκμηριωμένη και αριστερή. Μάλιστα, αυτή την πρόταση την είχαμε ήδη, με επεξεργασία της Κεντρικής Επιτροπής, εισάγει και στην πρόταση των 10 + 1 θέσεων, που έχουμε εξαγγείλει με δημόσιο πολιτικό διάλογο για συνεργασίες. Έχουμε ήδη τοποθετηθεί δημόσια σε αυτό.

Οι πολίτες και οι επαγγελματίες θέλουν να σπάσουμε το καρτέλ των τραπεζών και να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες. Και βέβαια να μην έχουν και χρεώσεις και να μην έχουν τα funds πάνω από το κεφάλι τους να αμφισβητούν την πρώτη κατοικία.

Κι εδώ πρέπει να μιλήσω καθαρά. Δεν χρειάζονται μεγάλα λόγια, μεγάλα έργα χρειάζονται. Μεγάλες, ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις. Η πρότασή μας, συντρόφισσες και σύντροφοι, όπως είναι στις Θέσεις, δεν αφορά μόνο στην Ελλάδα. Ξεκινάει από τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Και περιλαμβάνεται, και είναι πρώτη φορά, στις επεξεργασίες μας, και το έχουμε συζητήσει και με την ευρωομάδα μας, πηγαίνοντας δυο φορές στην Ευρωβουλή.

Από εκεί θα ξεκινήσουν, επίσης, μεγάλες αλλαγές και συζητήσεις. Η επεξεργασία περιλαμβάνει επίσης, με σοβαρή στήριξη των συντρόφων μας στις αντίστοιχες δομές του κόμματος και στην οικονομία, ένα νέο, δημόσιο μηχανισμό ελέγχου των τραπεζών – όπως πρέπει να υπάρχει έλεγχος και στους άλλους τομείς ολιγοπωλιακής συγκέντρωσης. Αυτό σημαίνει ισχυρή Πολιτεία. Παράλληλα με την ενίσχυση του ρόλου του Δημοσίου στην Εθνική Τράπεζα. Και στρατηγικός ρόλος του Δημοσίου και δημόσιος έλεγχος και αναίρεση νεοφιλελεύθερων επιλογών σε επίπεδο χώρας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι μπαίνει τέλος, με εφαρμόσιμο, άρτιο τρόπο, στις πρακτικές αυτές που εφαρμόζουν σήμερα οι τράπεζες. Αυτό θέλει άλλο ρόλο και της Αναπτυξιακής Τράπεζας και των συνεταιριστικών τραπεζών και των εναλλακτικών οικονομικών εργαλείων.

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

θέλουμε να ανατρέψουμε πολιτικές και να εφαρμόσουμε προοδευτικό πρόγραμμα. Όχι να μεταφέρουμε κόστος στους πολίτες. Αυτό ισχύει για όλες τις πολιτικές μας, επειδή έγινε μια σοβαρή συζήτηση και χτες για τα θέματα αυτά και υπήρξαν πολλά βήματα αναβάθμισης της πρότασής μας. Η πρόταση που κατατίθεται από την Επιτροπή Θέσεων είναι πάρα πολύ σοβαρή και τεκμηριωμένη. Το ίδιο ισχύει για λιμάνια, αεροδρόμια και υποδομές. Τι θέλουμε, συντρόφισσες και σύντροφοι, σε αυτές τις δημόσιες υποδομές που έχουν πλέον παραχωρησιούχους; Θέλουμε πρώτα απ’ όλα να σταματήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις. Σε αυτό είμαστε σύμφωνοι και απολύτως κάθετοι.

Αυτό είναι μια ξεκάθαρη γραμμή, είναι η γραμμή του κ. Μητσοτάκη. Πώς, όμως, μπορούμε να πετύχουμε να εξυπηρετείται το δημόσιο και το κοινωνικό όφελος; Είναι, πάντα, ένα μεγάλο ερώτημα για την Αριστερά και μπαίνει και στην Ευρώπη πολύ έντονα αυτό το ζήτημα. Εμείς θέλουμε να μειώνονται οι κοινωνικές ανισότητες, να εξυπηρετούνται οι πολίτες, να εξυπηρετούνται οι μικρομεσαίοι, να εξυπηρετείται η περιφέρεια. Γιατί αυτές είναι οι διακρίσεις τις οποίες ζούμε. Άρα θέλουμε μια ισχυρή Πολιτεία.

Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν εδώ; Αντί να μαζεύουμε σε ένα πρόγραμμα ισχυρούς στόχους, που έχουν σοβαρά ερωτήματα εφαρμοσιμότητας, η Αριστερά κάνει την Πολιτεία προοδευτική. Δηλαδή, θέλουμε ή δεν θέλουμε μια ισχυρή Πολιτεία, που να βάζει «τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι» σε όλους τους σύγχρονους νταβατζήδες της Ελλάδας; Αυτό δεν χρειαζόμαστε; Ισχυρή Πολιτεία, λοιπόν, και κοινωνικό έλεγχο στα αγαθά αυτά. Αυτό χρειαζόμαστε κι αυτό είναι η τεκμηριωμένη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Αυτό έχουμε μέσα στην πρότασή μας επεξεργασμένο. Γιατί έχουμε την εμπειρία και πλέον αυτή η εμπειρία -και της κυβερνητικής περιόδου- είναι πολύτιμη για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αυτή είναι και εφικτή και επεξεργασμένη λύση.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτές τις μεγάλες πολιτικές αλλαγές χρειαζόμαστε και πολιτικό σχέδιο. Και το πολιτικό σχέδιο απαιτεί έναν ισχυρό πολιτικό φορέα, έναν ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αυτός ήταν ο τίτλος, αυτή ήταν η κεντρική ιδέα του Συνεδρίου μας. Και βέβαια χρειαζόμαστε και ένα σχέδιο κοινωνικών και πολιτικών συμμαχιών για να μπορέσουμε να δώσουμε όχι απλά ένα ισχυρό στήριγμα στην κοινωνία, για να κάνουμε ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά για να δώσουμε στην κοινωνία και μία πρόταση προοδευτικής διεξόδου. Άρα χρειαζόμαστε και κοινωνικές και πολιτικές συμμαχίες, που να στηρίζονται όμως σε μια κοινωνική συμφωνία που θα έχει εδραιωμένη την κοινωνική συνείδηση αυτών των ανατροπών. Να σας το πω απλά: Δεν θα κάνουμε τις αλλαγές αυτές μόνο επειδή τις λέει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Η κοινωνία θα δώσει την εντολή και θα στηρίξει αυτές τις μεγάλες πολιτικές ανατροπές.

Το Νοέμβριο εκλέχθηκα πρόεδρος του κόμματός μας με μία δέσμευση: σοβαρός, δυναμικός και μεταρρυθμιστικός ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για μια προοδευτική διέξοδο της ελληνικής κοινωνίας και με μία πρόταση προοδευτικών συνεργασιών. Η δέσμευσή μου για ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εξασφαλίζει, διότι στο πρόγραμμα της προοδευτικής διακυβέρνησης οι ιδέες μας, οι προτάσεις μας, θα είναι ισχυρές, θα έχουν ισχυρή παρουσία. Γι’ αυτό απαιτείται στην κοινωνική συζήτηση να υπάρχει ένα ισχυρό, προοδευτικό, ριζοσπαστικό αριστερό κόμμα, το οποίο να καταθέτει προτάσεις που ανατρέπουν την αδικία. Δεν είμαστε πολύ χαρούμενοι γι’ αυτό, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία το τελευταίο εξάμηνο απέδειξε ότι είναι το πιο συνεπές κόμμα και το μόνο συνεπές κόμμα στην πρόταση να υπάρχει συνεργασία για προοδευτική διέξοδο. Θα θέλαμε να υπάρχουν, ήδη, και άλλες θετικές φωνές από τα άλλα κόμματα. Είμαστε περήφανοι όμως, γιατί το κόμμα μας υπηρέτησε αυτή τη στρατηγική προοδευτικής διεξόδου για την ελληνική κοινωνία. Και είναι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που το έκανε, με αποδείξεις.

Προτείναμε κοινή υποψηφιότητα για Πρόεδρο της Δημοκρατίας, χωρίς να δεσμεύσουμε εκ των προτέρων με όνομα. Είχαμε πρωταγωνιστικό ρόλο στην κατάθεση πρότασης δυσπιστίας. Απευθύναμε και απηύθυνα δημόσια πρόταση για κοινοβουλευτική συμπόρευση, για φόρουμ προοδευτικού διαλόγου και για συνεργασίες σε όλα τα ζητήματα των αναγκών της κοινωνίας. Και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πήρε την πρωτοβουλία ώστε να είναι ο χώρος με τον οποίον συζητούν όλοι οι κοινωνικοί και οι πολιτικοί χώροι της προοδευτικής παράταξης και της Αριστεράς, χωρίς αποκλεισμούς.

Όλα αυτά αποφασίστηκαν από τα όργανά μας, δημοκρατικά, καθαρά και ξάστερα. Και είχαμε και την ευθύνη της πολιτικής διοίκησης αυτού του σχεδίου. Δεν ήταν ένα προσωπικό σχέδιο. Πέρα από την εντολή των μελών του κόμματος στη διαδικασία εκλογής προέδρου, ήταν και μια συγκροτημένη δημοκρατική διαδικασία γιατί το κόμμα μας αυτούς τους εφτά μήνες απέδειξε ότι μπορεί η Δημοκρατία να είναι δύναμη και τα όργανα να είναι δύναμη.

Τα υπόλοιπα κόμματα, βέβαια, προτίμησαν να θέσουν σε προτεραιότητα κομματικά οφέλη και έναν στείρο κομματικό εγωισμό. Υποτίμησαν τη βούληση του λαού για συνεργασίες και προοδευτική διέξοδο. Εμείς, συντρόφισσες και σύντροφοι, το είπα καθαρά και στην έναρξη του Συνεδρίου, προχωράμε μπροστά. Γιατί χωρίς τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, προοδευτική διέξοδος και προοδευτική προοπτική δεν μπορεί να υπάρξει. Και αναλαμβάνουμε την ευθύνη αυτού του προοδευτικού δρόμου, αυτής της προοπτικής.

Προφανώς και υπάρχει κινητικότητα και αναζήτηση, και σε μας, στο κόμμα μας. Υπάρχει αναζήτηση λύσεων. Ζητάμε απαντήσεις. Και αυτές οι απαντήσεις περιλαμβάνουν την προϋπόθεση της ενίσχυσης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για να μπορεί να δίνει τις απαντήσεις από τη μεριά των συμφερόντων της κοινωνίας. Και από σήμερα κιόλας, με τα αποτελέσματα του Συνεδρίου, απευθύνουμε ακόμα πιο δυνατά, ακόμα πιο καθαρά, σε όλη την κοινωνία, σε όλους τους δημιουργικούς πολίτες, σε όλους τους δημοκράτες πολίτες, σε κάθε αριστερό προοδευτικό πολίτη, μια πρόταση για κοινούς αγώνες και για κοινό βηματισμό. Γειωνόμαστε ξανά με τις τοπικές κοινωνίες. Συμμετέχουμε στα τοπικά κινήματα, στις διεκδικήσεις των πολιτών. Τους ακούμε. Τους δίνουμε το χέρι. Τους δίνουμε τον λόγο.

Και κάθε δημοκράτης πολίτης πρέπει να γνωρίζει, μετά την ολοκλήρωση του Συνεδρίου μας, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα είναι δίπλα του, σε όλες τις επιθέσεις που δέχεται από την άδικη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Ο ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα είναι και ο επιταχυντής και ο καταλύτης της προοδευτικής συζήτησης, των προοδευτικών αλλαγών και θα είναι και ο πυλώνας αυτής της προοδευτικής αλλαγής που έχει ανάγκη η χώρα μας.

Δεν θα κάνουμε πίσω εμείς στη στρατηγική των αναγκών της κοινωνίας, επειδή δεν αντέχουν οι ηγεσίες των άλλων κομμάτων. Και δεν θα κάνουμε το χατίρι του κυρίου Μητσοτάκη να έχει μια αδιάφορη, ακίνδυνη, συναινετική αντιπολίτευση. Δεν θα γίνουμε σαν τα δήθεν αντισυστημικά κόμματα, τα οποία ούτε πρόγραμμα έχουν ούτε σχέδιο και επί της ουσίας με τη στάση τους αποτελούν ακόμα ένα γρανάζι του συστήματος, αφού ενισχύουν το αντιπολιτικό κλίμα και την εκτόνωση των πολιτών, αλλά δεν αμφισβητούν τις δεξιές και άδικες πολιτικές.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, υπάρχει ένας κίνδυνος μέσα σ’ ένα κλίμα αμφισβήτησης της πολιτικής, ένα αντιπολιτικό κλίμα, – το οποίο τροφοδοτεί στην κοινωνία για να ξεφύγει από τις ευθύνες του ο κύριος Μητσοτάκης, και για το έγκλημα των Τεμπών και για το έγκλημα της συγκάλυψης-, να υπάρξει μια συσκότιση γύρω από το πραγματικό πολιτικό επίδικο των Τεμπών και του εγκλήματος της συγκάλυψης. Το άκουσα από πολλούς συντρόφους και το είπα κι εγώ καθαρά: οι πολίτες ζητούν Δικαιοσύνη και ασφάλεια στους σιδηροδρόμους. Έτσι ξεκίνησε το κίνημα αυτό. Τα αιτήματα αυτά είναι πολιτικά αιτήματα και θέλουν προοδευτική απάντηση. Παράλληλα η Βουλή πρέπει να παίξει το ρόλο της, όπως προβλέπει σήμερα το Σύνταγμα, για να υπάρχει απόδοση ευθυνών και διερεύνηση. Γιατί αν δεν το κάνει η Βουλή, δεν θα γίνει πουθενά.

Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι το κόμμα το οποίο από την πρώτη μέρα είχε την πιο συνεπή στάση. Εξαρχής σταθήκαμε δίπλα στον αγώνα και των συγγενών των θυμάτων αλλά και όλης της κοινωνίας που ζητούσε αλήθεια. Εμείς κάναμε εκδηλώσεις στο Ευρωκοινοβούλιο. Εμείς θα φέρουμε την άλλη βδομάδα τον Επίτροπο Μεταφορών στο Ευρωκοινοβούλιο, παρ’ ότι προσπαθούσε η Νέα Δημοκρατία και κάποιοι άλλοι όψιμοι υποστηρικτές να το αποκλείσουν. Αύριο θα γίνει αυτή η συζήτηση. Και είναι μια συζήτηση που αξίζει, όχι για να περηφανευτούμε εμείς, αξίζει στην ελληνική κοινωνία, έτσι ώστε να μην έχουμε τέτοια εγκλήματα και τέτοιες μαύρες σελίδες.

Έχουμε αποκαλύψει από την πρώτη μέρα το μπάζωμα στην αλήθεια. Έχουμε συνυπογράψει την πρόταση δυσπιστίας. Εμείς φέραμε τον κύριο Μητσοτάκη απολογούμενο σε προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή. Ας μην το ξεχνάνε αυτό διάφορα παπαγαλάκια. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πήρε αυτή την πρωτοβουλία. Εμείς καταγγείλαμε την εξεταστική της ντροπής και ήταν οι δικοί μας βουλευτές στη fake προκαταρκτική Tριαντόπουλου που βάλανε ξεκάθαρα το νέο μπάζωμα και αποχώρησαν βάζοντας όλη τη σωστή τεκμηρίωση για το πρόβλημα που δημιουργεί ο κ. Μητσοτάκης, δηλαδή την αντισυνταγματική και παράνομη μεθόδευση μέσα στη Βουλή. Εμείς έχουμε ζητήσει και τη συγκρότηση ειδικής επιτροπής της Βουλής, για να μη μένει τίποτα κρυφό, γιατί δεν δεχόμαστε κανένα στίγμα πάνω στο κόμμα μας και πάνω στην κυβέρνηση της Αριστεράς. Και γι’ αυτό καταγγείλαμε και συμψηφισμούς που προσπαθούν να κάνουν κάποιοι για να ξεφύγουν από το βασικό ερώτημα: Ευθύνεται η δεξιά πολιτική για αυτά τα σοβαρά προβλήματα ασφάλειας, αλλά και για το έλλειμμα δικαιοσύνης που υπάρχει σήμερα στη χώρα μας; Ευθύνεται ο κύριος Μητσοτάκης; Ας μιλήσουν καθαρά και τα υπόλοιπα κόμματα.

Εδώ θέλω να πω, συντρόφισσες και σύντροφοι, ότι εδώ το κόμμα μας είχε μια πολύ συμπαγή στάση και δεν μπορεί να υπάρχει κανένα ερώτημα για το αν ήταν πλήρης και δομημένη η στρατηγική μας, και στα όργανα, με αποφάσεις δημοκρατικές, και της Πολιτικής Γραμματείας και του Εκτελεστικού Γραφείου και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και πολλές φορές. Δεν μας φοβίζει η Δημοκρατία. Το κάνουμε για να ξαναστηρίξουμε την κοινή μας υπόθεση.

Δεν αφήσαμε τίποτα κρυφό και ήταν απολύτως πλήρης η πρότασή μας. Και είχε έναν στόχο, χωρίς καμία πολιτική αφετηρία, και ιδιαίτερα χωρίς καμία κομματική ιδιοτέλεια. Έναν στόχο μόνο, αυτό που έχει ανάγκη η κοινωνία: Να υπάρχει δικαιοσύνη και να ελεγχθούν όλοι και όλες, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται, ακόμα και ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Αυτή ήταν η δική μας επιλογή. Αυτό οφείλουμε να κάνουμε, με τον όρκο μας στο Σύνταγμα, αλλά πάνω απ’ όλα με τον όρκο μας στην ελληνική κοινωνία.

Αυτό είναι το χρέος μας και απέναντι στους συγγενείς, που βλέπουν να εξελίσσεται μπροστά τους ένα χυδαίο σχέδιο συγκάλυψης. Εμείς κάναμε μια τέτοια επιλογή αξιών. Και αυτή είναι μια επιλογή που κάνουμε γιατί πρέπει να δώσουμε τη μάχη να διαλύσουμε ένα νέφος αναξιοπιστίας που έχει μαζευτεί και πάνω από το κόμμα μας. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, συντρόφισσες και σύντροφοι. Δεν είναι εύκολο το έργο που έχουμε αναλάβει, όλοι και όλες μαζί το έχουμε αναλάβει. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα εμπιστοσύνης της κοινωνίας απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μετά την τραγική περίοδο της προηγούμενης ηγεσίας που μας έπληξε βαρύτατα και ταυτόχρονα μας απομάκρυνε από αξίες ταυτοτικές για την προοδευτική παράταξη. Εδώ και εφτά μήνες, με μεγάλη συνέπεια, αλλά και στην προεκλογική περίοδο για την επιλογή ηγεσίας, δώσαμε τη μάχη και τη δίνουμε με αξιοπιστία και σοβαρότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επέστρεψε όχι απλά στη σοβαρότητα, στην Πολιτική επέστρεψε, με Π κεφαλαίο. Στις αξίες που τροφοδοτούν τον ενεργό πολίτη να παλεύει και να αγωνίζεται για το μέλλον του. Γιατί αυτό που πρέπει να επαναφέρουμε, και το ξανακάνουμε με δυναμικό τρόπο εδώ από το Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, είναι να πούμε ξεκάθαρα στην ελληνική κοινωνία ότι μόνο με αγώνες κατακτώνται τα δικαιώματα των πολιτών. Με αγώνες και συμμετοχή σε συλλογικές προσπάθειες. Η Αριστερά και η προοδευτική παράταξη έχουν μεγάλο, πολύτιμο αξιακό παρελθόν στους αγώνες και στην προσφορά. Και πρέπει όλα αυτά να τα αξιοποιήσουμε ξανά.

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

στόχος του Συνεδρίου μας είναι η αναγέννηση και ανανέωση του κόμματός μας, για να μπορέσουμε να ανατρέψουμε το πολιτικό κατεστημένο του κυρίου Μητσοτάκη, το καθεστώς Μητσοτάκη. Να πούμε καθαρά ότι για μια τέτοια, μεγάλη, αλλαγή πρέπει πρώτα απ’ όλα να αλλάξουμε εμείς, αλλιώς δεν θα είναι επιτυχημένο το πολιτικό μας σχέδιο. Άρα, δεν θα εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα της κοινωνίας.

Γι’ αυτό, συντρόφισσες και σύντροφοι, πρέπει να προχωρήσουμε σε μια ουσιαστική ανανέωση του κόμματός μας. Αυτό σημαίνει επανεκκίνηση. Σημαίνει ότι ξαναρχίζουμε τη δουλειά των οργανώσεων απ’ την αρχή. Σημαίνει ότι δημιουργούμε μια νέα σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνία. Και, προφανώς, εμπιστευόμαστε την ιστορία αυτού του κόμματος, που γεννήθηκε μέσα από τους αγώνες και τις ελπίδες της Αριστεράς.

Είμαστε βαριά τραυματισμένοι από τις διασπάσεις και από την απαξίωση. Η κρίση στο κόμμα μας, και πρέπει να πάρουμε αποφάσεις που θα κλείσουν την πόρτα σε αυτή την κρίση, ήταν βαθιά, με σοβαρές αιτίες που συζητάμε σε όλη την προσυνεδριακή περίοδο. Τον Νοέμβριο, όμως, πήρα, και όχι μόνο εγώ, πήραμε όλοι μια εντολή από 70.000 μέλη να ξαναχτίσουμε το σπίτι μας και να γίνουμε ξανά περήφανοι για το κόμμα μας. Και να είναι περήφανη και η ελληνική κοινωνία, για ένα κόμμα χωρίς δεσμεύσεις, που διεκδικεί μόνο το δίκαιο της κοινωνίας, με αλληλεγγύη σε όλους τους πολίτες.Αυτό κάνουμε.

Υπάρχει όμως ένα μεγάλο ερώτημα: Τι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξουμε, για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε το προοδευτικό μέλλον μαζί με την κοινωνία; Συντρόφισσες και σύντροφοι, πρέπει να αλλάξουμε όλα αυτά που μας πλήγωσαν και που οδήγησαν και σε αντικομματική φαινόμενα την τελευταία διετία.

Υπάρχει μια μεγάλη περίοδος την οποία πρέπει να αξιολογήσουμε. Γιατί ο πολιτικός χρόνος δεν ξεκινάει από τον Φεβρουάριο. Προηγήθηκαν και ακολούθησαν πολλά, ξεκινώντας από τις εσωκομματικές εκλογές του φθινοπώρου του 2023 και τις βαθιές αντιθέσεις που υπήρχαν μέσα στο κόμμα μας, αλλά και από τις προσωπικές ευθύνες για τον προηγούμενο, έκπτωτο, πρόεδρο και για την επιλογή του. Αλλά και για τα πολιτικά αίτια που πρέπει να διορθώσουμε.

Όμως, συντρόφισσες και σύντροφοι, σήμερα γιατί συζητάμε; Συζητάμε για να διορθώσουμε προβλήματα. Συζητάμε για να μην ξαναδημιουργηθούν τα ίδια προβλήματα. Συζητάμε για να έχουμε έναν πολιτικό οργανισμό με μαζική, κοινωνική και κινηματική δουλειά. Με Δημοκρατία και λογοδοσία και όχι με προσωπικούς όρους – γιατί και αυτό ήταν ένα από τα μεγάλα προβλήματα που μας πλήγωσαν. Αυτή είναι η αλήθεια. Γι’ αυτό πρέπει να κάνουμε σοβαρές καταστατικές αλλαγές.

Σαφώς και το κόμμα είναι σε μετάβαση. Είναι ξεκάθαρο αυτό, γιατί το άκουσα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, σε μετάβαση είμαστε. Σε αδράνεια δεν πρέπει να είμαστε. Αυτό είναι το συμπέρασμα και η εντολή των μελών.

Ούτε σε αδράνεια ούτε σε ομηρία. Δεν θα καθυστερήσουμε την επανεκκίνηση. Την έχουμε λίγο αργήσει. Θα έπρεπε ίσως να έχουμε προλάβει τους προηγούμενους μήνες, αλλά η πολιτική ατζέντα ήταν πάρα πολύ μεγάλη, με πάρα πολλές πολιτικές υποχρεώσεις. Δεν θα σταματήσουμε, λοιπόν, ούτε τις κοινωνικές και πολιτικές συνεργασίες ούτε το φόρουμ διαλόγου, ούτε θα σταματήσουμε την εκλογή των οργάνων και τη λειτουργία των οργανώσεων. Γιατί αυτό θα είναι ένα κόμμα σε αναμονή.

Η απόφασή μας -και εδώ ήταν πολύ συντριπτική η επιλογή του Συνεδρίου- είναι να επανεκκινήσει το κόμμα, να εκλεγούν νέα όργανα και να έχουμε ένα συγκροτημένο πλαίσιο και Θέσεων και Καταστατικού. Στο νέο Καταστατικό υπάρχουν όλες οι αλλαγές που απαιτούνται: Ενίσχυση της Δημοκρατίας. Αποφάσεις στις οργανώσεις και στα μέλη. Περιφερειακή οργάνωση. Δικλείδες ασφαλείας στα χαρακτηριστικά του υποψήφιου προέδρου. Εκλογή του προέδρου από τα μέλη του κόμματος, αλλά με προϋποθέσεις. Και για τον πρόεδρο, αλλά και για την πολιτική ένταξη των μελών. Αυτή είναι η πρόταση η οποία κατατίθεται από την Επιτροπή Καταστατικού. Κατάργηση των τάσεων και καταστατικά, αλλά και με άλλα μέτρα λογοδοσίας και ανανέωσης των οργάνων, για να μην υπάρχουν τάσεις από την πίσω πόρτα. Γιατί ξέρω ότι υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος. Εδώ είμαι απόλυτα δεσμευμένος από την ψήφο των συντρόφων μας. Σε όλα τα όργανα θα υπάρχει δέσμευση για συγκεκριμένο πλάνο, ενιαία δράση και λογοδοσία, μετά την ολοκλήρωση της περιόδου που έχουν βάλει τα όργανα, με απόφασή τους. Θα αποφασίζουμε για την Αυτοδιοίκηση κάτι σε μια οργάνωση; Θα το υλοποιούμε όλοι και όλες μαζί και μετά θα λογοδοτούμε στην οργάνωση μας, και έτσι και στην κοινωνία, συντρόφισσες και σύντροφοι.

Ενισχύουμε, λοιπόν, την εσωτερική δημοκρατία, όχι όμως τη δημοκρατία των τάσεων. Οι αποφάσεις και οι συζητήσεις δεν θα γίνονται στις τάσεις. Θα γίνονται στα όργανα, θα γίνονται στις οργανώσεις. Με συμμετοχή όλων των μελών. Εκεί θα αποδίδεται και λόγος μετά το πλάνο υλοποίησης.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, αυτή τη Δημοκρατία ζητάμε για την κοινωνία, θα την υλοποιήσουμε και στο κόμμα μας.

Και πάνω απ’ όλα, αυτό που σας ζητώ είναι να μη βάλει κανείς τον εαυτό του πάνω από την κοινωνία και πάνω από το κόμμα μας. Αυτή είναι η συλλογική μας δέσμευση. Καιρός να βάλουμε ένα τέλος σε όσα μας έχουν πληγώσει και να επικεντρωθούμε στα μεγάλα και τα σημαντικά. Επιμένουμε στις μεγάλες προοδευτικές τομές, που το κόμμα μας πήρε με δική του πρωτοβουλία, όπως είναι η ίση εκπροσώπηση φύλου. Αυτό είναι μια δικιά μας πρωτοβουλία και παρακαταθήκη, συντρόφισσες και σύντροφοι.

Όπως είναι και η περιφερειακή εκπροσώπηση στα όργανα. Κι αυτό είναι μια δική μας πρωτοβουλία. Γιατί εμείς θέλουμε να υπάρχει φωνή αλλά και δράση παντού και να δίνουμε και εμπράκτως, με πολιτικές επιλογές, κίνητρα για τη συμμετοχή. Να πω εδώ ότι η πρόταση της Επιτροπής Καταστατικού για τα επαγγελματικά στελέχη είναι και διάφανη και πολιτικά σωστή. Δεν μπορούμε να δεχτούμε, συντρόφισσες και σύντροφοι, πρακτικές και λογικές στοχοποίησης των επαγγελματικών στελεχών, που για ένα διάστημα είχαν μπει και στη λογική της προηγούμενης ηγεσίας, γιατί ακυρώνουν τη λειτουργία μας χωρίς πολιτικά στελέχη. Θέλω να είμαι πολύ συγκεκριμένος σ’ αυτό.

Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επιστρέφει και στη σοβαρότητα, αλλά και στην πολιτική δράση. Εδώ, συντρόφισσες και σύντροφοι, διαπίστωσα, από την πλειοψηφία των συντρόφων και συντροφισσών, για όσο διάστημα ήμουν μέσα στην αίθουσα, αλλά και παρακολουθώντας από τον υπολογιστή τη συνεδρίαση, ότι έγινε μια πολύ παραγωγική συζήτηση.

Ήταν για μας προτέρημα το ότι αυτή η συνεδρίαση έγινε υβριδικά και για μένα ήταν μεγάλη χαρά, ήμουν μέσα στην αίθουσα όταν είδα συντρόφους από τη Γερμανία, συντρόφους από τη Νέα Υόρκη, να μιλούν εδώ στο Συνέδριό μας. Είναι μια δημοκρατική κατάκτηση. Πέσανε όλοι να μας φάνε, αλλά μέχρι και από τη Νέα Υόρκη συντρόφους είχαμε που μιλάγανε στο Συνέδριο, για να λέμε την αλήθεια.

Διέκρινα κι εγώ την ειλικρινή αγωνία των συντρόφων για το μέλλον αλλά και τη διάθεση της συμβολής. Θέλω να στηρίξουμε αυτή τη δημοκρατική διαδικασία του Συνεδρίου. Θέλω να σας ζητήσω να είναι δέσμευσή μας και να συνεχίσουμε με τέτοιες δημοκρατικές πρωτοβουλίες και μέσα στο κόμμα μας. Είναι μια διαδικασία που ξεκίνησε μετά από έναν τραυματικό Σεπτέμβριο, με πάρα πολύ μεγάλα σημάδια που έβαζαν το ερώτημα αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία. Δηλαδή, συντρόφισσες και σύντροφοι, ένα ερώτημα ή ένα στόχο, που και η διαπλοκή βάζει πολύ συχνά: Να μην υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική συμμαχία στα πόδια της. Εμείς, με την ψήφο 70.000 συντρόφων μας, δώσαμε μια πολύ ισχυρή απάντηση. Με ένα πλατύ προσυνεδριακό διάλογο, με μια συγκρότηση μεγάλης Επιτροπής Επανεκκίνησης, με εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα.

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

η δική σας συμμετοχή, η δική σας τοποθέτηση, απέδειξε ότι μόνο διεκπεραιωτικό δεν ήταν αυτό το Συνέδριο. Είχε πολύ ουσιαστική συζήτηση, μέσα στην πολύ δύσκολη κατάσταση στην οποία βρισκόμασταν και με τους πόρους που είχαμε διαθέσιμους. Αξίζει να το πω, ότι υπήρχαν χιλιάδες μέλη που δούλεψαν σε όλη την Ελλάδα και κάποιοι πολύτιμοι σύντροφοι και συντρόφισσές μας που δουλέψανε και ξενύχτησαν για να γίνει αυτό το Συνέδριο, στην Επιτροπή Θέσεων, στην Επιτροπή Καταστατικού, στο Οργανωτικό, και έκαναν πολύτιμη δουλειά. Τους οφείλω και τους οφείλουμε πολλά, ένα μεγάλο ευχαριστώ και μια μεγάλη συντροφική αγκαλιά. Γιατί σε αυτές τις δύσκολες στιγμές τους συντρόφους μας πρέπει να τους κρατάμε από το χέρι και να το σηκώνουμε ψηλά, γιατί είναι οι νικητές. Είναι οι νικητές απέναντι σε ένα σύστημα που απαξιώνει την πολιτική και απομακρύνει από την πολιτική.

Παρ’ ότι ακούσαμε φωνές να μη γίνει Συνέδριο, να μην εκλεγούν σύνεδροι, να μην ολοκληρωθεί το Συνέδριο, να μην ολοκληρωθεί η εκλογή των οργάνων, η απόφαση του Συνεδρίου είναι μία και είναι ξεκάθαρη: Είμαστε εδώ, είμαστε μαζί, είμαστε όρθιοι, θα έχει αντίπαλο ο κ. Μητσοτάκης και θα έχει σύμμαχο η ελληνική κοινωνία!

Το Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα ολοκληρώσει, όπως δημοκρατικά προβλέπει το Καταστατικό, τις διαδικασίες του και θα δώσει πολύτιμα ντοκουμέντα στην ελληνική κοινωνία.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

δεν έχουμε ξεπεράσει όλα τα προβλήματα, ας μιλήσουμε καθαρά. Από την πρώτη μέρα της εκλογής μου, από την πρώτη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, είχα ξεκαθαρίσει ότι δική μου επιλογή και εντολή ήταν να σταματήσουν οι προσωπικές επιλογές και οι αντικομματικές μεθοδεύσεις. Να υπάρχει ένα ευρύ προσκλητήριο, να περνάμε όλες τις διαδικασίες με τα όργανα, να επιστρέψουν σύντροφοι και συντρόφισσες σε θέσεις που είχαν εκλεγεί και να καλέσουμε και συντρόφους που διαφωνήσαμε και συντρόφισσες που απογοητεύτηκαν.

Γιατί; Γιατί πιστεύω ότι η Αριστερά και η προοδευτική παράταξη είναι πρόσθεση. Δεν είναι αφαίρεση. Γιατί ο αντίπαλος φοβάται την πρόσθεση δυνάμεων. Γιατί η συντήρηση θέλει μόνο του τον πολίτη. Εμείς θέλουμε δύναμη στην κοινωνία. Το «μαζί» για μας αποτελεί δέσμευση και απόφαση του Συνεδρίου. Το κόμμα οφείλει να κοιτάει μπροστά και έξω, στην κοινωνία, στους πολίτες. Αυτή είναι η πολιτική μας απόφαση. Σταματάμε το πίσω και το μέσα. Εξωστρέφεια. Ήταν απόφαση και της Κεντρικής Επιτροπής. Είναι επιλογή μας να αλλάξουμε σελίδα. Μας ενώνει η κοινωνική και πολιτική αναγκαιότητα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα ανοιχτό Συνέδριο, να υπάρχουν ηλεκτρονικές ψηφοφορίες για όλα τα μεγάλα ζητήματα. Έχουμε όμως δεσμευτεί σε κάτι που δεν θα ψηφιστεί σήμερα: Στην πολιτική και κοινωνική αναγκαιότητα του κόμματός μας. Σε αυτό το θέμα το Συνέδριό μας ζητά από όλους κι από όλες συστράτευση και καθολική συμμετοχή. Αυτή είναι η πολιτική απόφαση του Συνεδρίου. Ότι είμαστε όλοι και όλες μαζί για την πολιτική και κοινωνική αναγκαιότητα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Από εδώ και εμπρός χρειάζεται να δουλέψουμε πολύ και στις οργανώσεις μας, αλλά και στα δίκτυα, τα οποία έχουν μείνει πίσω, πολύτιμοι βραχίονες της δουλειάς μας, και να προσπαθήσουμε περισσότερο, συντρόφισσες και σύντροφοι, γυρίζοντας πίσω στο γιατί είμαστε προοδευτικοί πολίτες και αριστεροί πολίτες.

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

σε όλες τις οργανώσεις μας να το κάνουμε ξεκάθαρο: με τους πολίτες, εκεί που λειτουργεί η κοινωνία, στα σωματεία, στους συλλόγους, στην Αυτοδιοίκηση, στα επιμελητήρια, στους συνεταιρισμούς, στις κοινωνικές πρωτοβουλίες, στα εναλλακτικά κινήματα, πρέπει να είναι όλα τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ παρόντες και παρούσες. Δεν είμαστε πολιτικοί παράγοντες με ανάθεση. Είμαστε ενεργοί πολίτες, ισότιμα όλες και όλοι, και εγώ μαζί σας, σε αυτή την καθημερινή προσπάθεια της κοινωνίας. Αυτή είναι η ουσία της Αριστεράς. Δεν θα το ξεχάσουμε. Θα ξαναγυρίσουμε στις ρίζες μας. Αυτό είναι το DNA μας.

Και θα προσπαθήσουμε περισσότερο, βάζοντας ξανά, όπως αποδείξαμε από την πρώτη μέρα του Συνεδρίου, τις μεγάλες αξίες μας. Ποια ήταν η μεγάλη επιλογή της πρώτης μέρας του Συνεδρίου; Τρεις λέξεις: Αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό. Άρα αλληλεγγύη, συντρόφισσες και σύντροφοι. Ειρήνη και Πολιτισμός, με το αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Αυτές είναι οι αξίες της Αριστεράς και αυτές πρέπει να είναι οι καθημερινές έννοιες της κάθε οργάνωσής μας.

Οι οργανώσεις μας θα πρέπει να γυρίσουν πίσω και να κάνουν έναν ολοκληρωμένο προγραμματισμό μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Όλες οι Οργανώσεις Μελών και όλες οι Νομαρχιακές Επιτροπές πρέπει να έχουν έναν ολοκληρωμένο προγραμματισμό δράσης, και για την κεντρική πολιτική, αλλά περισσότερο για τα τοπικά ζητήματα, μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, και να το υλοποιήσουμε όλοι και όλες μαζί μετά.

Και τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει εξωστρέφεια των οργανώσεων. Σημαίνει και εγγραφή νέων μελών στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Αυτή είναι η πολιτική μας ευθύνη. Η αλλαγή συνειδήσεων και η δημιουργία της κοινωνικής συμμαχίας της πολιτικής ανατροπής. Να κάνουμε λοιπόν τον απολογισμό μας και όχι λογικές ανάθεσης, γιατί δρούμε για το τώρα, ετοιμάζουμε το αύριο, συντρόφισσες και σύντροφοι.

Και οφείλω να πω, κλείνοντας την τοποθέτησή μου, ότι η ιστορία αλλά και η κοινωνία θα μας κρίνει. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: Δεν αποτελεί επιλογή ευθύνης η παραίτηση. Δεν είναι ευθύνη να κάνεις στην άκρη μέχρι να βγάλουν άλλοι το φίδι από την τρύπα. Ευθύνη είναι η υπομονή και η επιμονή και η ψυχραιμία στον κοινό μας αγώνα. Έτσι έχουμε μάθει στην Αριστερά.

Ξέρουμε πόσο δύσκολες είναι οι κοινωνικές κατακτήσεις και οι μεγάλες αλλαγές. Δουλέψαμε πολύ και με επιμονή, για τη μεγάλη ανατροπή του 2015. Προχωράμε λοιπόν μπροστά, όπως κάνει η Πολιτική μας Γραμματεία, η Κοινοβουλευτική μας Ομάδα, η Κεντρική Επιτροπή μέχρι σήμερα. Μπροστά προχωράμε, συντρόφισσες και σύντροφοι, δουλεύοντας.

Το Συνέδριό μας απέδειξε, με τη δική σας συντριπτική υποστήριξη από τις τοποθετήσεις, ότι είμαστε πολύ περισσότεροι και περισσότερες απ’ ό,τι ήμασταν πριν από έξι μήνες. Ήρθαν εδώ σύντροφοι και συντρόφισσες και μίλησαν, που έκαναν επιλογή επιστροφής στον αγώνα αυτό το τελευταίο εξάμηνο, και προφανώς και μέλη και άλλων κομμάτων που ήρθαν στην Επιτροπή Επανεκκίνησης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, λοιπόν, δυναμώνει και ανοίγει. Και το Συνέδριό μας απέδειξε ότι είμαστε πιο δυνατοί. Η εκλογή των οργάνων θα αναδείξει μαζί με τα έμπειρα στελέχη και μια νέα γενιά στελεχών, που θα κάνει πράξη την ανανέωση, την οποία την έχουμε τόσο πολύ ανάγκη. Όχι στα πρόσωπα ή στις ηλικίες, αλλά στην πολιτική. Γιατί χρειάζονται τα πρόσωπα, χρειάζονται οι ηλικίες, αλλά χρειάζεται και καινούργια, ριζοσπαστική πολιτική πρόταση.

Συντρόφισσες και σύντροφοι

Ο ρόλος της Αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης ήταν και παραμένει θεμελιώδης για την κοινωνική δικαιοσύνη, την ισότητα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Για εμάς η Αριστερά είναι επιλογή και στάση ζωής. Η σημαντικότερη απόφαση που θα πάρουμε σήμερα είναι ότι θα δώσουμε τα πάντα για να είμαστε πιστοί στις ιδέες μας, αλλά και στις ανάγκες της κοινωνίας. Αυτή είναι η πολιτική μας δέσμευση και θα μείνουμε πιστοί, με την αλληλεγγύη, με την προσφορά μας, με την ανιδιοτελή συμμετοχή. Να θυμόμαστε ότι αυτό είναι που φοβάται η ολιγαρχία: Τη συμμετοχή των πολιτών και τη συνειδητοποίηση της κοινωνίας.

Είναι στο χέρι μας, συντρόφισσες και σύντροφοι, και η αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και η πολιτική ανατροπή και η πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα. Στο χέρι μας είναι να γυρίσουμε ξανά τον τροχό της Ιστορίας προς τη μεριά των συμφερόντων των πολιτών.

Το έχουμε κάνει και θα το ξανακάνουμε. Θα το ξανακάνουμε δίκαια, θα το κάνουμε μαχητικά, θα το κάνουμε περήφανα, για έναν ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

Το 5ο Συνέδριο είναι η αφετηρία της επανεκκίνησης για να προχωρήσουμε ενωμένοι, δυνατοί, περήφανοι, μαχητικοί, με καλούς αγώνες και με μια μεγάλη κοινωνική επιτυχία: Την επιτυχία της προοδευτικής διεξόδου και της πολιτικής ανατροπής.

Καλούς αγώνες, συντρόφισσες και σύντροφοι, καλή μας επιτυχία!

Σας ευχαριστώ πολύ».

