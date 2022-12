Qatargate: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της καθαίρεσης της Εύας Καϊλή

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε την Τρίτη να τερματίσει τη θητεία της Εύας Καϊλή στο Προεδρείο του ΕΚ. Η απόφαση ότι η Εύα Καϊλή δεν θα είναι πλέον Αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου εγκρίθηκε με 625 ψήφους υπέρ, 1 κατά και 2 αποχές. Για τον τερματισμό της θητείας της χρειαζόταν διπλή πλειοψηφία: δύο τρίτα των ψηφισάντων και πλειοψηφία επί του αριθμού των μελών του Κοινοβουλίου.

Η ψηφοφορία διεξήχθη σύμφωνα με το άρθρο 21 του εσωτερικού κανονισμού του Κοινοβουλίου σε συνέχεια των εν εξελίξει ερευνών στο Βέλγιο, στις οποίες εμπλέκονται ορισμένα μέλη και προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η διαδικασία ενεργοποιήθηκε με απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων νωρίτερα σήμερα το πρωί, η οποία ενέκρινε ομόφωνα την πρωτοβουλία.

«Λόγω των ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε ότι η Εύα Καϊλή δεν είναι πλέον αντιπρόεδρος. Η απόφαση αυτή έχει άμεση ισχύ. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες εθνικές αρχές επιβολής του νόμου και τις δικαστικές αρχές» έγραψε στο twitter η Ρομπέρτα Μετσόλα, μετά το τέλος της ψηφοφορίας.

In view of the ongoing investigations,@Europarl_EN has decided that Eva Kaili is no longer one of its Vice-Presidents.

This decision is effective immediately.

We will continue to fully cooperate with relevant national law enforcement and judicial authorities.

— Roberta Metsola (@EP_President) December 13, 2022