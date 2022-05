Πολλαπλά μηνύματα από το τετ α τετ Μητσοτάκη – Μπάιντεν – Όσα ειπώθηκαν για γεωπολιτική, F-35, ενεργειακά

Κρίσιμα θέματα γεωπολιτικού, ενεργειακού, οικονομικού αλλά επενδυτικού ενδιαφέροντος τέθηκαν επί τάπητος κατά την κατ’ ιδίαν συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, χθες στον Λευκό Οίκο. Μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σε εγκάρδιο κλίμα, ενδεικτικό, όπως ανέφεραν κυβερνητικές πηγές της ελληνικής αποστολής στην Ουάσιγκτον, των εξαιρετικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Σήμερα, το επίκεντρο του ενδιαφέροντος μεταφέρεται στο Κογκρέσο και στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στις 18:00. Θα έχει νωρίτερα συναντήσεις με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσυ Πελόζι και την Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Καμάλα Χάρις.

Μπροστά στις κάμερες ο Αμερικανός πρόεδρος, φορώντας μάλιστα γραβάτα με την ελληνική σημαία, ευχαρίστησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη στάση της Ελλάδας, χαρακτηρίζοντας απειλή στη Δημοκρατία την επιθετικότητα της Μόσχας, με τον Έλληνα πρωθυπουργό να επισημαίνει το ρόλο της Ελλάδος ως αξιόπιστο εταίρο στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στις δηλώσεις τους οι κ.κ. Μπάιντεν και Μητσοτάκης τόνισαν πως οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας βρίσκονται στο απόγειό τους, ενώ, χαριτολογώντας, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι συμπατριώτες του τον λένε «Μπαϊντενόπουλο», εξαιτίας της φιλίας του με την ελληνική κοινότητα.

“Ήταν τιμή μου να φιλοξενήσω τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυρία Μητσοτάκη σε δεξίωση στον Λευκό Οίκο. Η φιλία, η εταιρική σχέση και η συμμαχία μεταξύ των δύο εθνών μας είναι ισχυρότερη από ποτέ” ανέφερε σε ανάρτησή του στο twitter o Αμερικανός πρόεδρος.

It was an honor to host Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis and Mrs. Mitsotaki for a reception at the White House. The friendship, partnership, and alliance between our two nations is stronger than it has ever been. pic.twitter.com/2DLXuP9yhZ

— President Biden (@POTUS) May 17, 2022