Λευκός Οίκος: Ισχυρότερη από ποτέ η σχέση ΗΠΑ – Ελλάδας

Το ιστορικά υψηλό επίπεδο στο οποίο έχουν ανέλθει οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις υπογράμμισε ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αμερικανικής Προεδρίας, ο πρόεδρος Μπάιντεν συνεχάρη τον πρωθυπουργό για τα 201 χρόνια της ελληνικής ανεξαρτησίας, με τις δύο πλευρές να τονίζουν ότι η σχέση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας είναι ισχυρότερη από ποτέ. Όπως μάλιστα υπογράμμισαν, οι διαρκείς δεσμοί μεταξύ των κοινωνιών των δύο χωρών έχουν καθορίσει τους διμερείς δεσμούς για περισσότερους από δύο αιώνες.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκε επί τάπητος όλο το φάσμα της διμερούς συνεργασίας, καθώς οι δύο ηγέτες εξέτασαν την ισχυρή και αυξανόμενη αμυντική συνεργασία, τις κοινές δημοκρατικές αξίες και τη δέσμευσή για την περαιτέρω επέκταση του διμερές εμπορίου και των επενδύσεων. Επιπλέον, συζήτησαν τις εξελίξεις στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της ισχυρής υποστήριξής στις προσπάθειες επιβολής κόστους στη Ρωσία για την απρόκλητη επιθετικότητά της, και δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν να στηρίζουν τον λαό και την κυβέρνηση της Ουκρανίας.

Τέλος, ο πρόεδρος Μπάιντεν συζήτησε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και για τις κοινές προσπάθειες για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η ενεργειακή ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή και οι απειλές εναντίον της δημοκρατίας.

“Ήταν τιμή μου να φιλοξενήσω τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυρία Μητσοτάκη για δεξίωση στον Λευκό Οίκο. Η φιλία, η εταιρική σχέση και η συμμαχία μεταξύ των δύο εθνών μας είναι ισχυρότερη από ποτέ” ανέφερε σε ανάρτησή του στο twitter o Αμερικανός πρόεδρος.

