Κ. Μητσοτάκης στο Bloomberg: Κόμβος φυσικού αερίου η Ελλάδα

H ενεργειακή σκακιέρα της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και οι έρευνες που προαναγγέλθηκαν με στόχο κοιτάσματα φυσικού αερίου στα δυτικά και νoτιοδυτικά της Κρήτης, αλλά και νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου, συμπεριλήφθησαν στη συνέντευξη που έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πρακτορείο Bloomberg, από τo Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, όπου συμμετέχει στην Διεθνή Διάσκεψη για το κλίμα COP27.

Ο πρωθυπουργός επικεντρώθηκε στις εξαγωγές καθαρής ενέργειας στην Ευρώπη αλλά και ως σταθμός μεταφοράς προς την Βόρεια Αφρική για να τονίσει ότι αλλάζει ο ενεργειακός χάρτης στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Στο «κοινό πρόβλημα της Ευρώπης» με τα παράνομα προγράμματα παρακολουθήσεων και στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας «με δημοσιονομική σύνεση», αναφέρθηκε επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τηλεοπτική αυτή συνέντευξη.

«Οτιδήποτε κάνουμε θα πρέπει να είναι δημοσιονομικά υγιές»

«Tα καταφέραμε μόνο και μόνο γιατί συνδυάσαμε υψηλή ανάπτυξη με λογική δημοσιονομική πολιτική, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχετικά με το τρίπτυχο οικονομία- ενεργειακή κρίση και ακρίβεια.

Παρακολουθήσεις: «Οτιδήποτε έχει γραφτεί πρόσφατα είναι σφάλμα»

«Αναγνωρίζω ότι στην Ευρώπη έχουμε θέμα όσον αφορά τις τις παρακολουθήσεις. Το παράνομο λογισμικό δεν είναι μόνον ελληνικό αλλά και ευρωπαϊκό, αλλά επιδιώκω μέσα στον επόμενο μήνα η Ελλάδα να είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που θα απαγορεύσει τις παράνομες παρακολουθήσεις και τα παράνομα συστήματα παρακολούθησης.

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου του Bloomberg σχετικά με την επιρροή μια ενδεχόμενης αλλαγής στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε: «Οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας βρίσκονται σε πάρα πολύ καλό σημείο. Η Ελλάδα είναι στρατηγικός συνεργάτης των Ηνωμένων Πολιτειών σε ένα πολύ σημαντικό και δύσκολο σημείο του κόσμου και δεν πιστεύω ότι αυτό θα αλλάξει».

Oλόκληρη η συνέντευξη του πρωθυπουργού:

“It’s an incredible lie." Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis denied reports that he was behind wiretaps on ministers, business people and journalists https://t.co/O9h6WaRio0

— Bloomberg Politics (@bpolitics) November 7, 2022