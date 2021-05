Πάνω από 110.000 την ημέρα οι εμβολιασμοί – Οι ημερομηνίες για προμήθεια self test (video)

Με ταχύτατους ρυθμούς προχωρούν οι εμβολιασμοί στη χώρα και μάλιστα με τον ρυθμό που πηγαίνουν οι εκτιμήσεις σύμφωνα με δηλώσεις του υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργου Γεωργαντά θα ξεπεράσουμε τον αρχικό προγραμματισμό. Σημείωσε ότι γίνονται πλέον πάνω από 110 χιλιάδες εμβολιασμοί την ημέρα, και ενώ ο αρχικός στόχος ήταν μέχρι τέλος Μαΐου να έχουν γίνει 4,5 με 5 εκατ. εμβολιασμοί συνολικά, όπως δείχνουν τα στοιχεία θα ξεπεράσουμε τα 5,8 εκατ. εμβολιασμούς.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργαντά, έως τα τέλη Ιουνίου θα έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση το 33% του πληθυσμού και με δύο δόσεις πάνω από το 20%. Ο υφυπουργός σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, ανέφερε ότι στα μέσα Μαΐου πρόκειται να ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες για το πρόγραμμα εμβολιασμού που θα αφορά τους πολίτες που επιθυμούν να εμβολιαστούν αλλά αδυνατούν να μεταβούν στα εμβολιαστικά κέντρα.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η δωρεάν διάθεση self test από τα φαρμακεία για μαθητές, εκπαιδευτικούς αλλά και για εργαζόμενους στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, από τη Δευτέρα 10 Μαΐου μέχρι και την Τετάρτη 12 Μαΐου θα γίνεται δωρεάν διάθεση 2 self tests μόνο στην εκπαιδευτική κοινότητα, ενώ οι δικαιούχοι του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα θα μπορούν να παραλάβουν δωρεάν 2 self tests από την Πέμπτη 13 Μαΐου μέχρι και την Τετάρτη 19 Μαΐου.

Επίσης, υπενθυμίζει ότι η πλατφόρμα δωρεάν διάθεσης self tests παραμένει κλειστή κάθε Σάββατο από το απόγευμα στις 5 το απόγευμα μέχρι και την Δευτέρα στις 8 το πρωί.

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος απευθύνει εκ νέου έκκληση στους δικαιούχους δωρεάν self tests να προσέρχονται μόνο στις προαναφερόμενες ημερομηνίες για την αποφυγή συγχρωτισμού και για λόγους προστασίας Δημόσιας Υγείας και σημειώνει ότι σε περίπτωση που προσέλθουν στα φαρμακεία σε άλλες ημερομηνίες δεν θα είναι δυνατό να εξυπηρετηθούν.

Ρεπορτάζ: Σοφία Πατραμάνη