COP27 – Παρέμβαση του Κ . Μητσοτάκη: Ηλεκτρικές διασυνδέσεις αλλά και διαχείριση φυσικών καταστροφών

Περαιτέρω συνεργασία στις ενεργειακές διασυνδέσεις αλλά και στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας ήταν το δίπτυχο στο οποίο αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη νέα παρέμβασή του, από την Διεθνή Διάσκεψη για το κλίμα COP27, στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου.

Μιλώντας στην εκδήλωση για την Πρωτοβουλία της Κύπρου και της Αιγύπτου «Coordinating Climate Change Actions in the Eastern Mediterranean & Middle East», ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας και του συντονισμού για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στην ανατολική Μεσόγειο, με έμφαση στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις και στη διαχείριση φυσικών καταστροφών.

«Είναι ανάγκη να συνεργαστούμε περαιτέρω όσον αφορά την ενεργειακή διασύνδεση. Πρόκειται για ζήτημα που έχει εξέχουσα σημασία για εμάς. Φυσικά εξετάζουμε, με τον Πρόεδρο Sisi, να αναπτύξουμε μια νέα, σημαντική διασύνδεση μεταξύ της Ελλάδας και της Αιγύπτου, ώστε να είμαστε σε θέση να μεταφέρουμε φθηνή ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές -που θα παράγεται σε αυτό το μέρος του κόσμου- όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στις ευρωπαϊκές αγορές που αποζητούν πιο φθηνή ενέργεια που προέρχεται από ΑΠΕ», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

Tην ίδια ώρα σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός παρουσιάζει βίντεο σχετικά με το «πώς τα ελληνικά νησιά δίνουν παράδειγμα για δράση κατά της κλιματικής αλλαγής».

The GReco Islands initiative aims to transform the islands of Greece into models of green economy, energy self-sufficiency, digital innovation & sustainable mobility.

Great video on how Greek islands are setting the paradigm for action against climate change. Take a look. #COP27 pic.twitter.com/1gBSWXtUXN

