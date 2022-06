Άνοδος των κρουσμάτων κορονοϊού – Τι ισχύει για την 4η δόση του εμβολίου

Ανησυχία για έκτο κύμα πανδημίας προκαλεί η απότομη αύξηση των κρουσμάτων τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στην Ελλάδα, καθώς καταγράφηκαν από τον ΕΟΔΥ 15.498 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα εκ των οποίων τα 2.984 είναι επαναλοιμώξεις της νόσου. Παράλληλα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποιεί για νέες πιθανές παραλλαγές κορονοϊού.

Τις τελευταίες ώρες έχουν σημειωθεί 13 νέοι θάνατοι ατόμων που έπασχαν από κάποιο υποκείμενο νόσημα σε ηλικία 70 ετών και άνω. Ενώ, στις ΜΕΘ των νοσοκομείων, έχουν αυξηθεί στους 97 οι διασωληνωμένοι, εκ των οποίων 40 να είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 57 να είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

Την ίδια ώρα, που ο πλανήτης έρχεται ξανά αντιμέτωπος με το νέο σαρωτικό κύμα του κορoνοϊού, με την απότομη αύξηση των συνολικών παγκόσμιων κρουσμάτων κατά 20% λόγω της Όμικρον 4 και Όμικρον 5. Όπως είπε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, «λόγω των παραλλαγών BA.4 και BA.5 σε πολλά μέρη του κόσμου, τα κρούσματα της Covid-19 αυξάνονται σε 110 χώρες, προκαλώντας άνοδο των συνολικών παγκόσμιων κρουσμάτων κατά 20%».

Ακόμη, υπογράμμισε ότι η πανδημία «αλλάζει αλλά δεν έχει τελειώσει» και πρόσθεσε πως «η ικανότητά μας να παρακολουθούμε τον ιό απειλείται καθώς οι αναφορές και οι γονιδιωματικές αλληλουχίες μειώνονται, πράγμα που σημαίνει ότι γίνεται όλο και πιο δύσκολο να παρακολουθήσουμε την Όμικρον και να αναλύσουμε τις μελλοντικές αναδυόμενες παραλλαγές».

Σύμφωνα με τον ίδιο στα μέσα του 2022, που είναι το σημείο στο οποίο ο ΠΟΥ είχε καλέσει όλες τις χώρες να έχει εμβολιαστεί τουλάχιστον το 70% του πληθυσμού τους, το 75% των άνω των 60 ετών είναι πλέον εμβολιασμένο.

“#COVID19, driven by BA.4 and BA.5 in many places, cases are on the rise in 110 countries, causing overall global cases to increase by 20% and deaths have risen in 3 of the 6 WHO regions even as the global figure remains relatively stable”-@DrTedros

