Ζελένσκι: Ο στρατός προωθείται στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, κατέλαβε δύο χωριά

Την καθιερωμένη του ανασκόπηση για τις εξελίξεις στα μέτωπα του πολέμου έκανε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε στις εξελίξεις στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, δύο και πλέον εβδομάδες μετά την έναρξη της ουκρανικής επίθεσης.

«Μόλις μίλησα με τον αρχηγό του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας Ολεκσάντρ Σίρσκι και τα στρατεύματά μας προωθούνται στην περιφέρεια Κουρσκ. Από ένα έως τρία χιλιόμετρα. Έχουμε πάρει τον έλεγχο δύο ακόμη χωριών», είπε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι και προσέθεσε πως «οι μάχες είναι σε εξέλιξη σε ένα άλλο χωριό».

Όσον αφορά το μέτωπο στο Ντονέτσκ και τις αμυντικές ενέργειες της Ουκρανίας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε πως οι πιο σφοδρές μάχες δίνονται στη Νοβοχροντίβκα και στη Βοντιάνε.

Ακόμα αναφέρθηκε σε ένα χτύπημα που έπληξε ξενοδοχείο στο Κράματορσκ. «Σήμερα στο Κράματορσκ, όλη η μέρα πέρασε καθαρίζοντας τα ερείπια μετά από επίθεση ρωσικού πυραύλου. Μεταξύ των τραυματιών ήταν δημοσιογράφοι – ένα κινηματογραφικό συνεργείο του Reuters, πολίτες της Ουκρανίας, της Αμερικής και της Βρετανίας. Ένα κανονικό ξενοδοχείο πόλης καταστράφηκε από ρωσικό πύραυλο “Iskander”. Επίτηδες. Υπολογισμένο. Επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν και ένα άτομο έχασε τη ζωή του».

