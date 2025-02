WSJ: Όμιλος υπό τον Ίλον Μασκ έκανε προσφορά $97,4 δισ. για τον έλεγχο της OpenAI

Μια κοινοπραξία επενδυτών με επικεφαλής τον δισεκατομμυριούχο Ίλον Μασκ προσφέρει 97,4 δισεκατομμύρια δολάρια για να αγοράσει τη μη κερδοσκοπική εταιρεία που ελέγχει την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης OpenAI, ανέφερε τη Δευτέρα η Wall Street Journal.

Η προσφορά εντείνει μια μακροχρόνια διαμάχη μεταξύ του CEO της OpenAI Σαμ Άλτμαν και του Μασκ για το μέλλον της startup.

Ο δικηγόρος του Μασκ, Μαρκ Τόμπεροφ, δήλωσε ότι υπέβαλε την προσφορά στο διοικητικό συμβούλιο του OpenAI τη Δευτέρα, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η WSJ επικαλέστηκε μια δήλωση του Μασκ που δόθηκε από τον Τόμπεροφ: «Ήρθε η ώρα για την OpenAI να επιστρέψει στην ανοιχτού κώδικα, εστιασμένη στην ασφάλεια δύναμη για το καλό που ήταν κάποτε».

Η προσφορά υποστηρίζεται από την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης xAI του Μασκ, η οποία θα μπορούσε να συγχωνευθεί με την OpenAI μετά από μια συμφωνία, ανέφερε η WSJ.

Ο Μασκ ήταν συνιδρυτής της OpenAI με τον Άλτμαν το 2015, αλλά έφυγε πριν η εταιρεία απογειωθεί. Το 2023. ίδρυσε την ανταγωνιστική AI xAI.

Η OpenAI προσπαθεί τώρα να μετατραπεί σε μια κερδοσκοπική από μια μη κερδοσκοπική οντότητα, η οποία, όπως λέει, απαιτείται για να εξασφαλίσει την κεφάλαια που απαιτούνται για να αναπτύξει τα καλύτερα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Πέρυσι, ο Μασκ κατέθεσε αγωγή κατά της OpenAI και τoυ Άλτμαν, λέγοντας ότι οι ιδρυτές της OpenAI τον προσέγγισαν αρχικά για να χρηματοδοτήσουν μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που θα ήταν επικεντρωμένη στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος την ανθρωπότητας, αλλά ότι τώρα επικεντρώνονταν στο να βγάλουν χρήματα.

Οι OpenAI, Μασκ, Tόμπεροφ και η Microsoft που υποστηρίζει την OpenAI δεν απάντησαν άμεσα στα αιτήματα του Reuters για σχόλιο.

Από την πλευρά του σε μια ανάρτηση στο X, ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI έγραψε, «όχι ευχαριστώ, αλλά θα αγοράσουμε το Twitter για 9,74 δισεκατομμύρια δολάρια αν θέλετε».

no thank you but we will buy twitter for $9.74 billion if you want