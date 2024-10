Βορειοκορεάτικα στρατεύματα στην Ουκρανία: Διαβεβαιώνουν Κίεβο – Σεούλ, διαψεύδουν Μόσχα – Πιονγκγιάνγκ

Αξιωματούχοι στο Κίεβο και τη Σεούλ κατηγορούν τη Βόρεια Κορέα ότι στέλνει χιλιάδες στρατιώτες για να βοηθήσουν τη Ρωσία στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή στη Σεούλ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αποστολή στρατευμάτων από τη Βόρεια Κορέα στη Ρωσία προκειμένου να αναπτυχθούν στην Ουκρανία, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Ο Γκεόργκι Ζινόβιεβ, ο πλέον υψηλόβαθμος Ρώσος απεσταλμένος στη Σεούλ, δήλωσε στο Yonhap ότι συναντήθηκε με τον πρώτο αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών της Νότιας Κορέας, τον Κιμ Χονγκ-κιουν, νωρίτερα σήμερα.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Η υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Βόρεια Κορέα απέστειλε χιλιάδες άνδρες των ειδικών της δυνάμεων στη ρωσική Άπω Ανατολή για να εκπαιδευτούν και να εγκλιματιστούν σε τοπικές στρατιωτικές βάσεις, τα οποία πιθανόν θα αποσταλούν να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

🚨Breaking: N Korean soldiers have been filmed receiving uniforms & equipment at a training ground in Russia’s far east, confirming S Korean Intelligence reports that 1,500 soldiers have been shipped over for military training to be deployed in Ukraine. https://t.co/FgjB5tSsG0 pic.twitter.com/PivZgvnabP

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει τις αναφορές ότι τα στρατεύματα της Βόρειας Κορέας πολεμούν για τη Ρωσία, δήλωσε εκπρόσωπος την Παρασκευή, αλλά εάν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε «αυτό θα σηματοδοτεί μια επικίνδυνη εξέλιξη στον ρωσικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Βόρεια Κορέα ότι αναπτύσσει στρατεύματα στο πλευρό της Ρωσίας και ότι προετοιμάζεται να στείλει 10.000 στρατιώτες για να βοηθήσουν την πολεμική προσπάθεια της Μόσχας.

Τόσο το Κρεμλίνο, όσο και η Πιονγκγιάνγκ έχουν αρνηθεί τους ουκρανικούς και νοτιοκορεάτικους ισχυρισμούς.

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας (NIS) ανέφερε την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Βορράς έχει στείλει 1.500 στρατιώτες ειδικών δυνάμεων στη ρωσική Άπω Ανατολή για εκπαίδευση και εγκλιματισμό σε στρατιωτικές βάσεις εκεί, ώστε πιθανότατα να αναπτυχθούν σε κάποιο πολεμικό μέτωπο.

JUST IN: 🇰🇵🇷🇺 North Korean soldiers seen training on the ground in Russia as they prepare to enter the war in Ukraine.



According to reports, over 12,000 North Korean troops, including special forces, have now been deployed to fight alongside Russia. They are expected to be ready… pic.twitter.com/N3wDQwFwiI