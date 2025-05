Βατικανό: Ο Λέων ΙΔ’ θα τελέσει σήμερα την πρώτη του λειτουργία ως Ποντίφικας

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ θα τελέσει λειτουργία σήμερα Παρασκευή, μια ημέρα αφότου έγινε ο πρώτος Αμερικανός επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας, με τον κόσμο να παρακολουθεί για ενδείξεις του τι είδους Πάπας θα είναι.

Ο γεννημένος στο Σικάγο Ρόμπερτ Φράνσις Πρεβόστ εξελέγη την Πέμπτη από τους συναδέλφους του καρδινάλιους για να ηγηθεί των 1,4 δισεκατομμυρίων καθολικών του κόσμου μετά από ένα μυστικό κονκλάβιο στην Καπέλα Σιξτίνα του Βατικανού.

Στις 11:00 π.μ. (12 ώρα Ελλάδος) της Παρασκευής, ο 69χρονος θα επιστρέψει στο παρεκκλήσι για να τελέσει μια ιδιωτική λειτουργία με τους καρδιναλίους που θα μεταδοθεί από το Βατικανό, εκφωνώντας την πολυαναμενόμενη πρώτη του ομιλία ως Πάπας.

Δεκάδες χιλιάδες υποστηρικτές χειροκρότησαν τον Λέοντα όταν εμφανίστηκε στο μπαλκόνι της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου χθες το βράδυ, αλλά πολλοί δεν ήξεραν ποιος ήταν.

