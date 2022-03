Τσεχία – Πολωνία – Σλοβενία: Τρεις πρωθυπουργοί στο Κίεβο – Συνάντηση με Ζελένσκι

Οι πρωθυπουργοί της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Πολωνίας και της Σλοβενίας θα ταξιδέψουν στο Κίεβο για να συναντηθούν με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Tσέχος πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα.

Ο σκοπός της επίσκεψης είναι να επιβεβαιωθεί η αδιαμφισβήτητη υποστήριξη σύσσωμης της Ευρωπαϊκής Ενωσης στην εθνική κυριαρχία και στην ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Ο σκοπός αυτής της επίσκεψης είναι επίσης να παρουσιαστεί ένα ευρύ πακέτο στήριξης για την Ουκρανία και τους Ουκρανούς, έγραψε ο Τσέχος πρωθυπουργός.

Today, we are going together with PM of Poland Mateusz Morawiecki, deputy PM Jarosław Kaczyński and PM of Slovenia Janez Janša to Kiev as representatives of the European Council to meet with president Zelensky and PM Shmyhal.https://t.co/Q52Ur8hybu

— Petr Fiala (@P_Fiala) March 15, 2022