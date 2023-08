Τουρκία προς Ρωσία: Να αποτραπεί η ένταση στη Μαύρη Θάλασσα – Σε «διεθνή ύδατα» τα πυρά κατά πλοίου τουρκικών συμφερόντων

“Οι συνομιλητές στη Ρωσία προειδοποιήθηκαν με τον κατάλληλο τρόπο να αποφύγουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες που μπορεί να αυξήσουν τις εντάσεις στη Μαύρη Θάλασσα”, ανακοίνωσε η Άγκυρα σπάζοντας τη σιωπή της τέσσερις ημέρες από όταν πλοίο που ανήκει σε τουρκική εταιρία, αν και φέρει τη σημαία του Παλάου, δέχτηκε προειδοποιητικά πυρά.

Russia has released footage of their raid against the Turkish vessel Sukru Okan in the Black Sea.



Will Erdogan and Turkey react against this form of piracy?



Also, couldn’t the Russians send a commander who knows how to speak English?



🇷🇺🇹🇷 pic.twitter.com/Tt0X9b14lF