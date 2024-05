Γάζα: Το Ισραήλ συνεχίζει την επιχείρηση στη Ράφα ενώ στέλνει αντιπροσωπεία για διαπραγματεύσεις

Δραματικές είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, που παρά τις πληροφορίες πως η Χαμάς συμφώνησε για κατάπαυση του πυρός, το Ισραήλ αντιδράει, κάνοντας λόγο για «τέχνασμα». Μάλιστα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε το Πολεμικό Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συνέχιση της επιχείρησης στην πόλη Ράφα, προκειμένου να αυξηθεί η πίεση στη Χαμάς να απελευθερώσει τους Ισραηλινούς ομήρους και να επιτευχθούν άλλοι πολεμικοί στόχοι της χώρας. Ταυτόχρονα, αν και η τελευταία πρόταση εκεχειρίας της Χαμάς υπολείπεται των απαιτήσεων του Ισραήλ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι θα στείλει αντιπροσωπεία για να συναντηθεί με διαπραγματευτές και να προσπαθήσει να επιτύχει μια αποδεκτή συμφωνία.

Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι διενεργεί στοχευμένα πλήγματα εναντίον στόχων που ανήκουν στην παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς στο ανατολικό τμήμα της νότιας πόλης της Γάζας, Ράφα.

The IDF announces that troops are currently striking and operating against Hamas sites “in a targeted manner” in eastern Rafah.



