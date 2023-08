Ουκρανία: Προειδοποιητικά πυρά από ρωσικό πολεμικό πλοίο κατά φορτηγού στην Μαύρη Θάλασσα

Ρωσικό πολεμικό πλοίο έβαλε με προειδοποιητικά πυρά κατά τουρκικού φορτηγού πλοίου με σημαία Παλάου στο νοτιοδυτικό τμήμα της Μαύρης Θάλασσας που κατευθυνόταν προς βορράν, σον απόηχο της αποχώρησης της Μόσχας από την συμφωνία για την εξαγωγή των σιτηρών τον περασμένο μήνα.

Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι το πλοίο περιπολίας Vasily Bykov έβαλε με προειδοποιητικά πυρά κατά του πλοίου Sukru Okan, αφού ο πλοίαρχος δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα να σταματήσει τον πλου και να δεχθεί επιθεώρηση. Μετά τα προειδοποιητικά πυρά, ρωσικές δυνάμεις επιβιβάσθηκαν στο πλοίο με την βοήθεια ελικοπτέρου Ka-29, σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Αμυνας.

⚡️ A cargo ship moving towards the Ukrainian port of Izmail was stopped by Russian Forces in the southwestern part of the Black Sea after it ignored warnings from the Russian patrol ship Vasily Bykov



Warning shots were fired and a Ka-29 helicopter was dispatched for inspection pic.twitter.com/yGIU7GUGSE