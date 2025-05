Τουρκία: Ένας 66χρονος με βεβαρυμένο ποινικό παρελθόν ο δράστης της επίθεσης κατά του προέδρου του CHP, Οζγκιούρ Οζέλ

Ένας άνδρας 66 ετών με βεβαρυμένο ποινικό παρελθόν είναι ο δράστης της επίθεσης που δέχθηκε ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Οζγκιούρ Οζέλ, το μεσημέρι της Κυριακής 4 Μαΐου.

Πρόκειται για τον Σελτσούκ Τενγκίογλου, ο οποίος το 2004 είχε σκοτώσει πυροβολώντας την 17χρονη κόρη του και τον 19χρονο γιο του. Καταδικάστηκε και αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους το 2020.

Ο Οζγκιούρ Οζέλ δέχθηκε την επίθεση την ώρα που αποχωρούσε από την επιμνημόσυνη τελετή στη Κωνσταντινούπολη για τον βουλευτή του φιλοκουρδικού κόμματος DEM, Σιρί Σουρεγιά Οντέρ.

Ο δράστης τον περίμενε στην έξοδο του Πολιτιστικού Κέντρου «Ατατούρκ» στην πλατεία Ταξίμ και την ώρα που ο Οζέλ έβγαινε του έδωσε ένα χαστούκι, προτού προλάβουν οι άνδρες της ασφάλειας του προέδρου του CHP και οι παριστάμενοι να τον ακινητοποιήσουν. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι κατά την επίθεση ο δράστης φώναξε «εγώ είμαι παιδί των Οθωμανών».

Ozgur Ozel, leader of Turkey’s main opposition party, the CHP, was physically attacked in Istanbul on Sunday.



