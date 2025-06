Το τουρκικό ΥΠΕΞ απαντάει στο Ισραήλ: «Αβάσιμες συκοφαντίες και κατάπτυστα ψέματα κατά της χώρας και του προέδρου μας»

Στα σχόλια του Ισραηλινού ΥΠΕΞ, ο οποίος με ανάρτησή του στα social media έβαλλε κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χαρακτηρίζοντάς τον μεταξύ άλλων «σουλτάνο», απάντησε με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ κάνει λόγο για «αβάσιμες συκοφαντίες και κατάπτυστα ψέματα κατά της χώρας μας και του προέδρου μας» και προσθέτει πως: «Ο Νετανιάχου και οι συνεργοί του θα πρέπει να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης όταν χαθεί η υποστήριξη και η θωράκιση ασυλίας που απολαμβάνει σήμερα το Ισραήλ σε ορισμένους κύκλους».

«Η ανάρτηση του Ισραηλινού Υπουργού Εξωτερικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελείται από αβάσιμες συκοφαντίες και κατάπτυστα ψέματα κατά της χώρας μας και του κ. Προέδρου.

Το γεγονός ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι έπρεπε να εστιάσουν τόσο πολύ στις δηλώσεις του Προέδρου μας επιβεβαιώνει την ακρίβεια των θεμάτων που περιέχονται στην εν λόγω δήλωση.

Ο Νετανιάχου είναι υπεύθυνος για το γεγονός ότι το όνομά του αναφέρεται μαζί με εκείνους που διέπραξαν γενοκτονία στην ιστορία, και είναι αυτός που εξακολουθεί να δικάζεται για γενοκτονία.

Τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν από τους Ισραηλινούς ηγέτες μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου είναι συγκεντρωμένα με τρόπο που δεν αφήνει περιθώρια για καμία αμφιβολία.

Ο Νετανιάχου και οι συνεργοί του θα πρέπει να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης όταν χαθεί η υποστήριξη και η θωράκιση ασυλίας που απολαμβάνει σήμερα το Ισραήλ σε ορισμένους κύκλους. Όπως δήλωσε ο Πρόεδρός μας, ελπίζουμε ότι ο Νετανιάχου και οι συνεργάτες του θα δικαστούν δίκαια».

Υπενθυμίζεται ότι σε ανάρτησή του στο Χ, ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ, Γκίντεον Σαάρ, έβαλλε κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποστηρίζοντας πως είναι «ιδιαίτερα ειρωνικό ότι κάποιος που δεν κρύβει τις ιμπεριαλιστικές του φιλοδοξίες, κάποιος που εισέβαλε στη βόρεια Συρία και κατέχει παράνομα τη βόρεια Κύπρο, ισχυρίζεται ότι μιλάει στο όνομα της ηθικής και του διεθνούς δικαίου».

«Ο Σουλτάνος στα δικά του μάτια, σε μια ακόμη εμπρηστική ομιλία, συνεχίζει να υποκινεί κατά του Ισραήλ και κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού. Ο Ερντογάν, ο οποίος έχει κάνει ρεκόρ καταστολής των ελευθεριών και των δικαιωμάτων των πολιτών του, καθώς και της αντιπολίτευσης της χώρας του, τολμά να κάνει κήρυγμα στους άλλους. Είναι ιδιαίτερα ειρωνικό ότι κάποιος που δεν κρύβει τις ιμπεριαλιστικές του φιλοδοξίες, κάποιος που εισέβαλε στη βόρεια Συρία και κατέχει παράνομα τη βόρεια Κύπρο, ισχυρίζεται ότι μιλάει στο όνομα της ηθικής και του διεθνούς δικαίου. Λίγη αυτογνωσία θα ήταν χρήσιμη».

