Το Ισραήλ καλεί τους πολίτες να εκκενώσουν τις νότιες περιοχές της Γάζας – Μιλά για πλήγματα σε «ανώτερα» στελέχη της Χαμάς

Τούνελ της Χαμάς και φορτηγάκι με οπλισμό, παρόμοιο με αυτό της επίθεσης των τρομοκρατών, στις 7 Οκτωβρίου ισχυρίζεται ότι εντόπισε ο Ισραηλινός στρατός, στο προαύλιο του νοσοκομείου Αλ Σίφα. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι στους χώρους του ιδρύματος, βρέθηκαν ίχνη των ομήρων, ενώ σε κοντινό κτήριο, εντόπισαν το άψυχο σώμα μιας 65χρονης, που είχε απαχθεί από τα κιμπούτς. Με ρίψη φυλλαδίων, οι Ισραηλινοί, καλούν σε εκκένωση 4 πόλεων στο νότιο τμήμα, της Λωρίδας της Γάζας.

Μετά το οπλοστάσιο βρέθηκε και τούνελ της Χαμάς στο Αλ Σίφα – Νεκρή όμηρος κοντά στο νοσοκομείο

Όπλα, τεχνολογικό εξοπλισμό και ένα κέντρο διοίκησης εντόπισε ο ισραηλινός στρατός στο νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας. Παράλληλα, αργά το βράδυ της Πέμπτης δημοσιεύτηκαν και πλάνα από την είσοδο μιας σήραγγας της Χαμάς στο συγκρότημα. Πλάνα που κυκλοφόρησαν από τους IDF δείχνουν τη σήραγγα ανάμεσα σε κτίρια στο χώρο του νοσοκομείου. Υποστηρίζουν ότι σε κοντινή απόσταση βρέθηκε και ένα φορτηγό της Χαμάς με όπλα μέσα σε αυτό.

Όπλα ανακαλύφθηκαν και μέσα στο νοσοκομείο Αλ Γκουντς της Γάζας, υποστηρίζουν οι Ισραηλινοί, οι οποίοι δίνουν στοιχεία και για το εσωτερικό μιας σήραγγας της Χαμάς μέσα στο νοσοκομείο Ραντίσι.

🔻Inside the Al-Quds Hospital, a large amount of weaponry and ammunition were found.



This was all found over the past 24 hours.



3/3 pic.twitter.com/ZTvLRfQcCo — Israel Defense Forces (@IDF) November 17, 2023

Παράλληλα, αίσθηση προκαλεί η ανακοίνωση του Ισραήλ ότι βρήκε μια όμηρο νεκρή έξω από ένα κτίριο κοντά στο νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Γάζα. Το σώμα της Γεχουντίτ Βάις, που πιάστηκε από ένοπλους της Χαμάς όταν αυτοί εισέβαλαν στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου βρέθηκε από στρατεύματα σε ένα κτίριο κοντά στο νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Γάζα, σύμφωνα με τον στρατό του Ισραήλ.

Yehudit Weiss was a 65-year-old who worked with kindergarten kids.



On October 7, Yehudit was abducted by Hamas from her home in Kibbutz Be’eri. Her husband, Shmulik Weiss, was murdered in their home. Yehudit and Shmulik were parents to 5 children.



IDF soldiers recovered her… pic.twitter.com/Y7tpt8nU3o — Israel Defense Forces (@IDF) November 16, 2023

Όσον αφορά στο Αλ Σίφα, ένας αξιωματούχος του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι «εικόνες σχετικές με ομήρους», οι οποίες καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, εντοπίστηκαν σε υπολογιστές που κατασχέθηκαν κατά την επέμβαση του στρατού στο νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Γάζα.

Κι ενώ και η Χαμάς διαψεύδει ότι βρέθηκαν όπλα στο χώρο, μιλώντας για κατάφωρη προπαγάνδα του ισραηλινού στρατού, ο σύμβουλος του Μπένιαμιν Νετανιάχου τονίζει πως οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ ο στρατός τονίζει ότι η Χαμάς φρόντισε να αποκρύψει στοιχεία από τα νοσοκομεία.

«Η επιχείρηση αυτή σχεδιάστηκε επειδή πιστεύουμε ότι υπάρχει μια καλά κρυμμένη τρομοκρατική υποδομή στο συγκρότημα», είπε αξιωματούχος. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Χαμάς εργαζόταν συστηματικά για να κρύψει τις υποδομές και τις αποδείξεις στα νοσοκομεία της Γάζας.

Ο διευθυντής του νοσοκομείου Αλ Σίφα από την πλευρά του λέει ότι εκατοντάδες ασθενείς εξακολουθούν να βρίσκονται στον χώρο και οι ασθενείς «ουρλιάζουν από τη δίψα», καθώς η εγκατάσταση ξεμένει από οξυγόνο και νερό.

Over 4,000 liters of water and 1,500 ready-made meals have been provided to Shifa Hospital by the IDF.



The well-being of civilians, including patients and staff, remains a priority. pic.twitter.com/DrDfvsyQdI — Israel Defense Forces (@IDF) November 17, 2023

Επίσης, οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου δεν λειτουργούν σε όλη τη Γάζα λόγω έλλειψης καυσίμων, λένε οι παλαιστινιακές εταιρείες τηλεπικοινωνιών.

Το Ισραήλ αναφέρει πλήγματα κατά «ανώτερων» στελεχών της Χαμάς στη Γάζα

Όπως μεταδίδει το BBC, το Ισραήλ αναφέρει ότι τα πλήγματα σε υπόγειες τοποθεσίες τις «τελευταίες ημέρες» στόχευαν σε «ανώτερα» στελέχη της Χαμάς σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες στη Γάζα. «Ένας αριθμός ανώτερων διοικητών της Χαμάς κρυβόταν σε ένα από αυτά τα σημεία συμπεριλαμβανομένου του Αχμέντ Ραντόρ, του επικεφαλής της ταξιαρχίας της Χαμάς στη βόρεια Γάζα και του Χίμαν Σιάν, του επικεφαλής της ταξιαρχίας πυραύλων της Χαμάς», δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος του Ισραήλ Ντάνιελ Χαγκάρι. Σε έναν άλλο υπόγειο χώρος που δέχτηκε επίθεση, είπε, ήταν ανώτερα μέλη της πολιτικής πτέρυγας της Χαμάς. Και οι δύο τοποθεσίες υπέστησαν «σημαντικές ζημιές», δήλωσε ο ισραηλινός εκπρόσωπος χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Την ίδια ώρα ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι οι κάτοικοι στον Παλαιστινιακό θύλακα, βρίσκονται άμεσα αντιμέτωποι, με τον κίνδυνο λιμοκτονίας. Η Δυτική Όχθη πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως η Χαμάς, δήλωσε ο ακροδεξιός εταίρος του Ισραηλινού πρωθυπουργού, καλώντας σε επίθεση, κατά της Παλαιστινιακής Αρχής, ενώ η αντιπολίτευση διαμηνύει ότι ήρθε η ώρα, να φύγει ο Νετανιάχου.

Την βαθιά τους ανησυχία, εξέφρασαν οι ΗΠΑ, για το αεροπορικό πλήγμα σε ιορδανικό στρατιωτικό νοσοκομείο στη Γάζα, με 7 τραυματίες και επανέλαβαν, ότι είναι αντίθετες σε ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον νοσοκομείων, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος, επανέλαβε τη λύση δύο κρατών.

Τρεις Παλαιστίνιοι νεκροί σε πλήγμα UAV του Ισραήλ στην Τζενίν της Δυτικής Όχθης

Τρεις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε πλήγμα ισραηλινού τηλεκατευθυνόμενου μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος στην Τζενίν της Δυτικής Όχθης, δήλωσε ο επικεφαλής του κέντρου άμεσης βοήθειας της Παλαιστινιακής Αρχής στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Τις τελευταίες ώρες ακούμε αναφορές για ισραηλινή επιδρομή στην πόλη Τζενίν της Δυτικής Όχθης, μεταδίδει στο live blog του το BBC. Βίντεο δείχνουν ανθρώπους να τρέχουν καθώς ακούγονται χειροβομβίδες κρότου λάμψης και πυροβολισμοί, καθώς και ένα ισραηλινό τανκ στους δρόμους της πόλης, αναφέρεται.

Aκόμα το BBC σημειώνει ότι το πρακτορείο ειδήσεων AFP αναφέρει ότι μια μεγάλη ανάπτυξη ισραηλινών στρατευμάτων πραγματοποίησε επιδρομή στον προσφυγικό καταυλισμό της πόλης ενώ αρκετές παλαιστινιακές ειδησεογραφικές πηγές αναφέρουν ότι Ισραηλινοί στρατιώτες εισήλθαν στο νοσοκομείο Ibn Sina της πόλης, σταμάτησαν τα ασθενοφόρα και ανάγκασαν το ιατρικό προσωπικό να φύγει.

Πηγές: ΕΡΤ, Πρώτο Πρόγραμμα, BBC, Associated Press, Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σχετικά Άρθρα: Τρεις Παλαιστίνιοι νεκροί σε πλήγμα UAV του Ισραήλ στην Τζενίν της Δυτικής Όχθης

Συρία: Υλικές ζημιές προκλήθηκαν στα περίχωρα της Δαμασκού από ισραηλινά πυραυλικά πλήγματα

Ά. Μπλίνκεν προς Ισραήλ: «Λήψη άμεσων μέτρων για την αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Δυτική Όχθη»

Συρία: Πυραυλικά πλήγματα του Ισραήλ στα περίχωρα της Δαμασκού

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος