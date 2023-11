Γάζα: Οπλοστάσιο στο Αλ Σίφα βρήκαν οι Ισραηλινοί – Νεκρή όμηρος κοντά στο νοσοκομείο

Όπλα, τεχνολογικό εξοπλισμό και ένα κέντρο διοίκησης εντόπισε ο ισραηλινός στρατός στο νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας. Ωστόσο, για τα περιβόητα σρατηγεία της Χαμάς και τα τούνελ τηρείται σιγή ιχθύος, ενώ η Χαμάς διαψεύδει τον εντοπισμό όπλων. Παράλληλα, αίσθηση προκαλεί η ανακοίνωση του Ισραήλ ότι βρήκε μια όμηρο νεκρή έξω από ένα κτίριο κοντά στο νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Γάζα. Το σώμα της Γεχουντίτ Βάις, που πιάστηκε από ένοπλους της Χαμάς όταν αυτοί εισέβαλαν στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου βρέθηκε από στρατεύματα σε ένα κτίριο κοντά στο νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Γάζα, σύμφωνα με τον στρατό του Ισραήλ.

Την ίδια ώρα, η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος κατήγγειλε μια «βίαιη επίθεση» από ισραηλινά άρματα μάχης που «πολιορκούν» το νοσοκομείο Αχλί Αράμπ της πόλης της Γάζας. «Οι ομάδες διάσωσης δεν μπορούν να μετακινηθούν και επομένως να μεταβούν κοντά στους τραυματίες», συμπλήρωσε η Ερυθρά Ημισέληνος, η οποία διαχειρίζεται αυτό το νοσοκομείο. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι και το Ινδονησιακό Νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γάζας υποχρεώθηκε σήμερα να αναστείλει τη λειτουργία του.

Όσον αφορά στο Αλ Σίφα, ένας αξιωματούχος του ισραηλινού στρατού δήλωσε σήμερα ότι «εικόνες σχετικές με ομήρους», οι οποίες καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, εντοπίστηκαν σε υπολογιστές που κατασχέθηκαν κατά την επέμβαση του στρατού στο νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Γάζα.

Οι εικόνες βρέθηκαν σε υλικό «που ανήκει στη Χαμάς», είπε ο αξιωματικός σε ένα δελτίο Τύπου, προσθέτοντας ότι η επιχείρηση στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας συνεχίζεται σήμερα, όπου βρίσκονται εκατοντάδες ασθενείς, προσωπικό και άμαχοι. «Οι στρατιώτες ερευνούν κάθε όροφο, το ένα κτίριο μετά το άλλο, την ώρα που εκατοντάδες ασθενείς και μέλη του ιατρικού προσωπικού βρίσκονται ακόμη στο συγκρότημα», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο στρατός έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από το εσωτερικό του νοσοκομείου Αλ Σίφα που δείχνει τρεις σάκους που βρέθηκαν κρυμμένοι γύρω από ένα εργαστήριο μαγνητικής τομογραφίας, καθένας από τους οποίους περιείχε ένα τουφέκι εφόδου, χειροβομβίδες και στολές της Χαμάς, καθώς και μια ντουλάπα που περιείχε έναν αριθμό τουφεκιών εφόδου χωρίς γεμιστήρες πυρομαχικών. Το Associated Press δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τους ισραηλινούς ισχυρισμούς ότι τα όπλα βρέθηκαν μέσα στο νοσοκομείο.

Watch as LTC (res.) Jonathan Conricus exposes the countless Hamas weapons IDF troops have uncovered in the Shifa Hospital's MRI building: pic.twitter.com/5qssP8z1XQ

Πρόκειται όμως για ένα βιντεο που φαίνεται να έχει προκαλέσει πολλά ερωτήματα. Αφενός γιατί αρχικά είχε δημοσιευτεί μία εκδοχή όπου σε λαπτοπ που βρέθηκε αρχικά δεν υπήρχε εφέ. Ενώ από την άλλη συζήτηση γίνεται και για τις διαφορές στο βίντεο των IDF και το αντίστοιχο του FOX NEWS που ξεναγήθηκε στο χώρο, με διαφορετική εικόνα πίσω από τον μαγνητικό τομογράφο.

Τα διεθνή μέσα το ένα μετά το άλλο σχολιάζουν και το γεγονός ότι ο ισραηλινός στρατός δεν έδειξε εικόνες από τα τούνελ στα οποία όπως λέει βρίσκονται κάτω από το Αλ Σίφα. Το βασικό θέμα για το οποίο ασκείται κριτική στο Ισραήλ, είναι να φέρει αποδείξεις για τούνελ κάτω από το νοσοκομείο. Αυτό είναι κάτι που δεν έχουν βρει ακόμη.

Κι ενώ και η Χαμάς διαψεύδει ότι βρέθηκαν όπλα στο χώρο, μιλώντας για κατάφωρη προπαγάνδα του ισραηλινού στρατού, ο σύμβουλος του Μπένιαμιν Νετανιάχου τονίζει πως οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ ο στρατός τονίζει ότι η Χαμάς φρόντισε να αποκρύψει στοιχεία από τα νοσοκομεία.

«Η επιχείρηση αυτή σχεδιάστηκε επειδή πιστεύουμε ότι υπάρχει μια καλά κρυμμένη τρομοκρατική υποδομή στο συγκρότημα», είπε αξιωματούχος. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Χαμάς εργαζόταν συστηματικά για να κρύψει τις υποδομές και τις αποδείξεις στα νοσοκομεία της Γάζας.

Οι δυνάμεις που είναι εκεί τώρα φέρουν πάντως εξοπλισμό κατάλληλο να «σαρώσει» τα θεμέλια του Αλ Σίφα, ώστε να εντοπιστεί η είσοδος του «μετρό της Γάζας» που φτάνει εκεί.

Γιατροί και ανθρωπιστικές οργανώσεις κάνουν λόγο για απερίγραπτη κατάσταση μέσα στο νοσοκομείο, ενώ άγνωστη είναι η τύχη των 200 ατόμων που συνελήφθησαν από τον στρατό.

Ο Τζο Μπάιντεν επιμένει πως τα στοιχεία που έχει ο Λευκός Οίκος δείχνουν πως η Χαμάς χρησιμοποιεί νοσοκομεία για τις επιχειρήσεις της: “Εξ αρχής υπάρχουν εγκλήματα πολέμου που διέπραξε η Χαμάς, καθώς έχει στήσει το αρχηγείο της, το στρατιωτικό της κέντρο κάτω από νοσοκομείο. Και αυτό είναι γεγονός. Αυτό συμβαίνει” τόνισε.

Την ίδια ώρα το Συμβούλιο Ασφαλείας ενέκρινε ψήφισμα στο οποίο ζητά επείγουσες και παρατεταμένες παύσεις για τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας και απελευθέρωση των ομήρων. Απείχαν οι ΗΠΑ, η Βρετανία και η Ρωσία, ενώ το Ισραήλ χαρακτήρισε το ψήφισμα ανούσιο.

Παράλληλα ο ισραηλινός στρατός δημοσιεύει βίντεο στο οποίο όπως λένε δείχνει πλήγματα στο σπίτι του Ισμαήλ Χανίγιε – πολιτικού ηγέτη της Χαμάς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του στρατού, το χρησιμοποιούσε η οργάνση ως στρατιωτική εγκατάσταση και χώρος συνάντησης των στελεχών της.

Overnight, IDF fighter jets struck the residence of Ismail Haniyeh, the Head of Hamas’ Political Bureau.



The residence was used as terrorist infrastructure and a meeting point for Hamas’ senior leaders to direct terrorist attacks against Israel. pic.twitter.com/kljYYN6O0U