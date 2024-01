Ομηρία δεξαμενόπλοιου St Nikolas: Εντοπίστηκε εκτός λειτουργίας στα ανοικτά ιρανικού νησιού

Το υπό σημαία των Νησιών Μάρσαλ ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο, που βρίσκεται από την Πέμπτη σε ομηρία από το Ιράν στον Κόλπο του Ομάν, εντοπίσθηκε ανατολικά του ιρανικού νησιού Κεσμ, ανέφερε σε καταχώρισή της στην πλατφόρμα X η υπηρεσία TankerTrackers.com. Η επικοινωνία με το 19μελές πλήρωμα δεν έχει ακόμα αποκατασταθεί και η Αθήνα παρακολουθεί στενά την υπόθεση, καθώς ανάμεσα στα μέλη του πληρώματος είναι και ένας 20χρονος Έλληνας, δόκιμος πλοίαρχος.

The Greek-owned, UK-insured and Marshall Islands-flagged Suezmax tanker ST NIKOLAS (9524475), laden with 1 million barrels of Iraqi crude oil, has been located today east of Qeshm Island, Iran. She was hijacked two days ago in the Gulf of Oman by the Iranian Navy. AIS is offline. pic.twitter.com/xMzLmCAIRA