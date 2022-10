Τιμήθηκε στην Ουάσιγκτον ο Β. Ζελένσκι με αφορμή την επέτειο του «ΟΧΙ» της 28ης Οκτωβρίου

ανταπόκριση από τις ΗΠΑ: Λένα Αργύρη

Μήνυμα στην διεθνή κοινότητα να μην διστάζει να λέει ΟΧΙ και να συνεχίζει να αμύνεται απέναντι στο κακό, έστειλε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος τιμήθηκε από το “Ίδρυμα για την Ημέρα του ΟΧΙ” στην Ουάσιγκτον, με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Το βραβείο εκ μέρους του κ. Ζελένσκι παρέλαβε η Πρέσβης της Ουκρανίας στις ΗΠΑ Οκσάνα Μαρκάροβα από τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν. Ο κ. Σάλιβαν κατά την ομιλία του σε επιφανή στελέχη της ελληνοαμερικανικής κοινότητας και μέλη της αμερικανικής κυβέρνησης αναφέρθηκε στην πρωτοφανή γενναιότητα του Ουκρανικού λαού και στον αδικαιολόγητο και απρόκλητο πόλεμο της Ρωσίας.

Δεσμεύθηκε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να στηρίζουν με κάθε τρόπο την Ουκρανία και έκανε αναλυτική αναφορά σε όσα έχουν επιτευχθεί έως σήμερα στο πεδίο της μάχης με την αμυντική συμβολή του μεγάλου συνασπισμού αλλά και σε επίπεδο κυρώσεων.

Ο κ. Σάλιβαν αναφέρθηκε στο γνωστό περιστατικό στο Snake Island στην αρχή του πολέμου περιγράφοντας την απάντηση των ουκρανικών δυνάμεων στο ρωσικό τελεσίγραφο ως “δεν θα παραδοθούμε, πηγαίνετε να… ΟΧΙ”.

Το “Ίδρυμα για την Ημέρα του ΟΧΙ” που έχει ιδρυθεί από την γνωστή οικογένεια των Μανάτος, βράβευσε για 12η συνεχή χρόνια τους σύγχρονους μαχητές της ελευθερίας, των ανθρώπινων δικαιωμάτων, των θρησκευτικών ελευθεριών, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

Το βραβείο OXI Courage παρέλαβε η Ιρανή δημοσιογράφος και ακτιβίστρια Μασίχ Αλινετζάντ η οποία ζει εξόριστη στις ΗΠΑ διωκόμενη από το ιρανικό καθεστώς και έχει αναδειχθεί σε ένα από τα πρόσωπα των διαδηλώσεων που σαρώνουν για πολλοστή εβδομάδα την χώρα.

Η φετινή απονομή που έγινε στο Ινστιτούτο της Ειρήνης στην Ουάσιγκτον έφερε για μια ακόμη χρόνια στο διεθνές προσκήνιο την Ελλάδα αναδεικνύοντας την οικουμενική διάσταση της ελληνικής γενναιότητας όπως αυτή αποτυπώθηκε μέσω του ΟΧΙ. Όπως αναφέρει ο εμπνευστής της ιδέας δημιουργίας του Ιδρύματος “διασφαλίζουμε ότι η ελληνική εθνική γιορτή μετατρέπεται σε ένα γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας και διατηρούμε στο επίκεντρο του αμερικανικού ενδιαφέροντος την ελληνική ιστορία.”

President @ZelenskyyUa accepts the Oxi Courage award for his courageous leadership defending Ukraine… and for saying NO (Oxi) to terrorism and hate. #oxicourage pic.twitter.com/fINLchtzmj

— Oxi Day Foundation (@oxidayfndation) October 28, 2022