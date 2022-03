Τηλεφωνική επικοινωνία Σαρλ Μισέλ με Πούτιν και Ζελένσκι

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά και με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε σήμερα ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της ΕΕ, Σαρλ Μισέλ.

Όπως αναφέρει σε μήνυμά του ο Σαρλ Μισέλ, στο twitter, κατά τη συνομιλία, «συζητήθηκε η τραγική κατάσταση που εκτυλίσσεται στην Ουκρανία». «Η ΕΕ καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας», τονίζει ο Σαρλ Μισέλ, ο οποίος

κάλεσε τον Πρόεδρο Πούτιν να σταματήσουν αμέσως οι εχθροπραξίες και να διασφαλιστεί η διέλευση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Επισημάνθηκε, επίσης, η ανάγκη να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων στην Ουκρανία, εν μέσω εχθροπραξιών.

Στο τηλεφώνημά του με τον Πρόεδρο Ζελένσκι, ο Σαρλ Μισέλ τόνισε ότι η ΕΕ στέκεται σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας στις προσπάθειες να ανακουφίσει τον ανθρώπινο πόνο που προκαλείται από την επιθετικότητα της Ρωσίας και να διασφαλίσει την πυρηνική ασφάλεια. «Η αλληλεγγύη, η φιλία και η άνευ προηγουμένου βοήθεια της ΕΕ για την Ουκρανία είναι ακλόνητη. Θα συζητήσουμε την αίτηση ένταξης της Ουκρανίας τις επόμενες ημέρες», δηλώνει ο Σαρλ Μισέλ, με μήνυμά του στο twitter.

Discussed with President @KremlinRussia_E the unfolding tragic situation in #Ukraine

The EU condemns in the strongest possible terms Russia’s aggression against Ukraine.

