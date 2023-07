Τενεσί: Πώς ένα ξεχασμένο κινητό οδήγησε στη σύλληψη προπονητή για βιασμούς ανηλίκων

Η Αστυνομία συνέλαβε έναν «δημοφιλή» προπονητή ποδοσφαίρου στο Τενεσί αφού βρέθηκαν βίντεο στο κινητό του όπου εμφανίζεται να βιάζει ναρκωμένα αγόρια.

Ο Camilo Hurtado Campos κρατείται στο Φράνκλιν του Τενεσί, με την κατηγορία του βιασμού και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων, ενώ αναμένεται να απαγγελθούν πρόσθετες κατηγορίες, σύμφωνα με δελτίο τύπου της Κυριακής από το αστυνομικό τμήμα του Φράνκλιν.

Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε αφού ο Campos άφησε το τηλέφωνό του σε ένα εστιατόριο και οι υπάλληλοι έψαξαν τη συσκευή, αναζητώντας πληροφορίες για τον ιδιοκτήτη ώστε να μπορέσουν να την επιστρέψουν.

«Αυτό που βρήκαν, αντιθέτως, ήταν δεκάδες ανήθικα βίντεο και φωτογραφίες παιδιών και έτσι κάλεσαν την Αστυνομία», ανέφεραν οι Αρχές στο δελτίο τύπου.

Οι Αρχές έκαναν έρευνα και βρήκαν εκατοντάδες ενοχλητικές εικόνες και βίντεο στο τηλέφωνο του 63χρονου, σύμφωνα με το δελτίο. Η Αστυνομία αναφέρει ότι ο Campos «κατέγραψε τον εαυτό του να βιάζει ναρκωμένα αγόρια ηλικίας περίπου 9 έως 17 ετών».

Μέχρι στιγμής, οι βιασμοί «τουλάχιστον 10 παιδιών» βρέθηκαν στο τηλέφωνο και οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τρία από τα θύματα, σύμφωνα με την Αστυνομία.

«Πέντε ακόμη που δεν γνωρίζαμε έχουν επίσης εμφανιστεί. Δεν είμαστε καθόλου κοντά στο τέλος της εξέτασης των αποδεικτικών στοιχείων αυτής της φρικτής υπόθεσης», ανέφερε η Αστυνομία του Φράνκλιν σε tweet τη Δευτέρα.

