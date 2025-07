Βίντεο προπαγάνδας από τους Χούθι για τα δύο ελληνόκτητα πλοία που βυθίστηκαν με διαφορά 72 ωρών στην Ερυθρά Θάλασσα

Την ώρα που τα Ηνωμένα Έθνη και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καταδίκαζαν την «απρόκλητη τρομοκρατική επίθεση από τους Χούθι», το ελληνικό φορτηγό πλοίο Eternity C με σημαία Λιβερίας, βυθιζόταν στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης, έχοντας δεχθεί βομβαρδισμό δύο ημέρες νωρίτερα. Στο Eternity C επέβαιναν 22 ναύτες: 21 Φιλιππινέζοι και ένας Ρώσος. Τουλάχιστον τέσσερις από αυτούς είναι γνωστό ότι έχουν χάσει τη ζωή τους. Σύμφωνα με πηγές του Reuters, το πλοίο δέχτηκε ξανά επίθεση το βράδυ της Τρίτης, αναγκάζοντας τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος να πηδήξουν στο νερό. Οι διασωθέντες είναι πέντε μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το πρακτορείο. Η κατάσταση των υπόλοιπων μελών του πληρώματος είναι άγνωστη και οι έρευνες συνεχίζονται.

Περίπου 72 ώρες νωρίτερα οι φιλο -ιρανοί Χούθι ανακοίνωσαν επίθεση σε άλλο φορτηγό πλοίο ελληνικών συμφερόντων, το Magic Seas, το οποίο επίσης βυθίστηκε, ενώ διασώθηκαν τα 19 μέλη του πληρώματος.

Η εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών,Τάμι Μπρους δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστήσει σαφές ότι θα εργαστούν για την προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας από τέτοιες επιθέσεις.

Πηγές από την ευρωπαϊκή ναυτική δύναμη «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα ανέφεραν ότι έξι μέλη του πληρώματος του Eternity C διασώθηκαν.

Οι Χούθι της Υεμένης δημοσιοποίησαν προπαγανδιστικά βίντεο από τα πλήγματα τους ισχυριζόμενοι ότι κύκλωσαν τα πλοία με ταχύπλοα, χρησιμοποιώντας RPG και ναυτικά drones, ενώ στη συνέχεια επιβιβάστηκαν και τοποθέτησαν εκρηκτικά. Ανάλογο βίντεο έδωσαν για την επίθεση κατά του επίσης ελληνόκτητου πλοίου «Magic Seas.

Τα Ηνωμένα Έθνη καταδίκασαν τις επιθέσεις των Χούθι και κάλεσαν τους αντάρτες να συμμορφωθούν με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η πρώτη επίθεση από τον περασμένο Δεκέμβριο

«Δεν έχουμε δει καμία πραγματική επίθεση σε εμπορικά πλοία από τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους και τώρα επέστρεψαν με ορμή», δήλωσε στο AP ο Γουλφ-Κρίστιαν Πάες του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (IISS) στο Λονδίνο.

«Μετά από αρκετούς μήνες ηρεμίας, η επανάληψη αυτών των απαράδεκτων επιθέσεων στην Ερυθρά Θάλασσα συνιστά νέα παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας», σχολίασε ο Αρσένιο Ντομίνγκεζ, Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO).

Από τον Νοέμβριο του 2023, οι Χούθι έχουν διαταράξει την παγκόσμια ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα, εκτοξεύοντας εκατοντάδες drones και πυραύλους σε πλοία, ισχυριζόμενοι ότι στοχεύουν όσους συνδέονται με το Ισραήλ.

Tο Magic Seas, που έπλεε επίσης υπό λιβεριανή σημαία, μετέφερε λιπάσματα και προκατασκευασμένα προϊόντα χάλυβα από την Κίνα στην Τουρκία .

