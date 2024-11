Συρία: Διπλωματικός μαραθώνιος μετά την επίθεση τζιχαντιστών και ανταρτών στο Χαλέπι – Γρίφος η στάση της Τουρκίας

Η αιφνιδιαστική και η μεγαλύτερη επίθεση τζιχαντιστών και ομάδων ανταρτών στη βόρεια Συρία εδώ χρόνια εναντίον του καθεστώτος του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, και η κατάληψη μέσα σε μόλις λίγες ημέρες μεγάλου μέρους του Χαλεπιού, προκάλεσε έντονη διπλωματική κινητικότητα.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αρακτσί θα μεταβεί την Κυριακή (1/12) στη Συρία, ανακοίνωσε το ιρανικό ΥΠΕΞ. Στη συνέχεια, ο Αρακτσί θα ταξιδέψει στην Τουρκία για «διαβουλεύσεις για περιφερειακά ζητήματα, ιδιαίτερα τις πρόσφατες εξελίξεις», πρόσθεσε η ανακοίνωση.

Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι σε ξεχωριστές συνομιλίες που είχε με τα αντίστοιχα υπουργεία Ιράν και Τουρκίας συζητήθηκε η «επικίνδυνη» κατάσταση στη Συρία.

Η Ρωσία και το Ιράν είναι οι κύριοι σύμμαχοι του καθεστώτος του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, ενώ η Τουρκία είναι υποστηρικτής φατριών ανταρτών.

Στην τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των επικεφαλής της ρωσικής και της τουρκικής διπλωματίας, ο Σεργκέι Λαβρόφ και ο Χακάν Φιντάν, «και οι δύο πλευρές εξέφρασαν τη βαθιά τους ανησυχία για την επικίνδυνη εξέλιξη της κατάστασης στη Συρία, που συνδέεται με τη στρατιωτική κλιμάκωση στις επαρχίες Χαλεπιού και Ιντλίμπ» υπογράμμισε η ανακοίνωση του ρωσικού ΥΠΕΞ για αυτή την επικοινωνία.

Λαβρόφ και Φιντάν τόνισαν «την ανάγκη συντονισμού κοινής δράσης για τη σταθεροποίηση της κατάστασης στη Συρία».

Στην επικοινωνία του Ρώσου ΥΠΕΞ με τον Ιρανό ομόλογό του Αρακτσί, οι δύο αξιωματούχοι «εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για την επικίνδυνη κλιμάκωση της κατάστασης στη Συρία», με αυτή την ανακοίνωση να αναφέρεται σε «τρομοκρατικές επιθετικές ένοπλες ομάδες» στις επαρχίες Χαλεπιού και Ιντλίμπ.

«Οι υπουργοί συμφώνησαν στην ανάγκη εντατικοποίησης των κοινών προσπαθειών με στόχο τη σταθεροποίηση της κατάστασης στη Συρία», τόνισε η Μόσχα για την επικοινωνία του Ρώσου και του Ιρανού ΥΠΕΞ.

Στην ιρανική ανακοίνωση για την επικοινωνία των δύο ανδρών υπογραμμίζεται πως ο Αρακτσί κάλεσε για «συντονισμό» μεταξύ Τεχεράνης της Μόσχας, για να αντιμετωπίσουν την πρόσφατη επίθεση των ανταρτών στη βόρεια Συρία.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Λαβρόφ, ο Αρακτσί επέμεινε στην «ανάγκη επαγρύπνησης και συντονισμού» μεταξύ των δύο χωρών προκειμένου να «εξουδετερωθεί αυτό το επικίνδυνο σχέδιο και να αντιμετωπιστούν οι ενέργειες τρομοκρατικών ομάδων στη Συρία και στην περιοχή», σύμφωνα με την ανακοίνωση του ιρανικού ΥΠΕΞ.

Σε άλλη ανακοίνωση το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε αυτό που χαρακτήρισε «επίθεση από τρομοκράτες» κατά του προξενείου του Ιράν στο Χαλέπι της Συρίας, μετέδωσαν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. «Ο γενικός πρόξενος και όλα τα μέλη του προξενείου του Ιράν στο Χαλέπι είναι καλά στην υγεία τους», δήλωσε εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ.

Παράλληλα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Φιντάν είχε επικοινωνία για την κατάσταση στη Συρία και με τον πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι. Ο Φιντάν συνομίλησε επίσης τον Λιβανέζο πρωθυπουργό Νατζίμπ Μικάτι.

Οι τζιχαντιστές υποστηρίζουν τις τελευταίες ώρες οτι κατέλαβαν και το αεροδρόμιο του Χαλεπίου, το οποόο ο κυβερνητικός στρατός είχε παραδώσει νωρίτερα στις κουρδικές δυνάμεις. Η πληροφορία δεν επιβεβαιώνεται πάντως από ανεξάρτητη πηγή.

Colonel Hassan Abdulghani:



Our forces have taken control of Aleppo International Airport. pic.twitter.com/Gfb7FjMG6b