Συρία: Οι κουρδικές δυνάμεις αναλαμβάνουν τον έλεγχο του αεροδρομίου του Χαλεπίου – «Δεν εμπλέκεται η Άγκυρα» λέει το τουρκικό ΥΠΕΞ

Τζιχαντιστές και ομάδες ανταρτών στη βόρεια Συρία εξαπέλυσαν τη μεγαλύτερη επίθεσή τους εδώ και χρόνια εναντίον του καθεστώτος του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, καταφέρνοντας μέσα σε μόλις λίγες ημέρες να καταλάβουν «μεγάλο μέρος» του Χαλεπιού.

Οι κουρδικές δυνάμεις από την πλευρά τους φαίνεται ότι έχουν αποκτήσει τον έλεγχο του αεροδρομίου του Χαλεπίου, σύμφωνα με τα ΜΜΕ που συνδέονται με την Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), γεγονός που στρέφει τώρα την προσοχή στην Τουρκία. Οι Κούρδοι θεωρούνται από την Άγκυρα απειλή ακόμη και για την ίδια την εδαφική ακεραιότητα της χώρας.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν δήλωσε πάντως ότι η Τουρκία δεν εμπλέκεται στις συγκρούσεις στο Χαλέπι και ότι θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα κατά της πιθανότητας ενός νέου προσφυγικού κύματος. Ανακοίνωση υπήρξε και από το υπουργείο Εξωτερικών, η οποία αναφέρει ότι η Τουρκία επιδιώκει να αποφύγει μεγαλύτερη αστάθεια στην περιοχή.

NEW: SDF takes control of Aleppo international airport following the withdrawal by Assad forces, according to the HTS-linked media

Ο συριακός στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα μια «προσωρινή απόσυρση στρατευμάτων» στο Χαλέπι, ώστε να προετοιμάσει μία αντεπίθεση εναντίον εκείνων που χαρακτηρίζει τρομοκράτες.

Ο στρατός ανέφερε πως η απόσυρση λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο μιας προσπάθειας ανασύνταξης ενόψει της άφιξης της ενισχύσεων προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αντεπίθεση.

Syrian jihadis are waving their flag at the Citadel of Aleppo today.



You may recognise this type of flag from the Taliban and other fanatical islamist groups. Pray for the civilians, and pray for Aleppo's ancient heritage. pic.twitter.com/gdpom29oA1