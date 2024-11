Συρία: Αναφορές για απόπειρα πραξικοπήματος κατά του Μπασάρ αλ Άσαντ

Καθώς οι τζιχαντιστές προελαύνουν στο Χαλέπι, αναφορές που διακινούνται στο διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες, κάνουν λόγο για απόπειρα πραξικοπήματος κατά του προέδρου της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ από μέλη του στρατού. Οι φήμες αυτές δεν επιβεβαιώνονται.

Όπως προκύπτει από τις μέχρι τώρα αναφορές, κορυφαία θέση φέρεται να έχει ο αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών της Συρίας Χουσάμ Λούκα και υπάρχουν επίσης αναφορές για πυροβολισμούς στη Δαμασκό.

BREAKING:



Reports of a potential coup attempt against Assad by elements within the Army.



Intense gunfire can be heard in Damascus amid rumors of a coup against Assad being carried out by the intelligence officer Hussam Luka and his allies. pic.twitter.com/2E7E7QzfSS