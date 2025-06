Στις «φλόγες» η Μέση Ανατολή: Νέες εκατέρωθεν επιθέσεις – «Τα πλήγματα εναντίον του Ισραήλ αποτελούν αυτοάμυνα», λέει η Τεχεράνη

Με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή βρίσκεται η παγκόσμια κοινότητα, παρακολουθώντας τη συνεχώς κλιμακούμενη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Οι βομβαρδισμοί έχουν επεκταθεί πλέον ακόμα και στα αστικά κέντρα των δύο χωρών, με τον Νετανιάχου να καλεί τους κατοίκους της ιρανικής πρωτεύουσας να την εγκαταλείψουν, ενώ ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού ανακοίνωσε πως ελέγχεται πλήρως ο εναέριος χώρος της Τεχεράνης.

Σφοδρά ωστόσο είναι και τα πλήγματα του Ιράν, με τους πυραύλους να πλήττουν Τελ Αβίβ και Χάιφα, σκοτώνοντας 8 ανθρώπους.

Τα πλήγματα του Ιράν εναντίον του Ισραήλ συνιστούν αυτοάμυνα και αποτελούν «αναλογικές αμυντικές επιχειρήσεις που στοχεύουν αποκλειστικά στρατιωτικούς στόχους και σχετιζόμενες υποδομές», δήλωσε σήμερα ο πρεσβευτής του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Ο ίδιος επισήμανε σε μια επιστολή ότι οποιαδήποτε συνεργασία από τρίτες χώρες με τα πλήγματα του Ισραήλ «τις καθιστά συνεργούς στη νομική ευθύνη και τις συνέπειες αυτής της κρίσης».

Βάσει του Άρθρου 51 της Ιδρυτικής Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών, το 15μελές Συμβούλιο Ασφαλείας πρέπει αμέσως να ενημερώνεται για οποιαδήποτε ενέργεια που κράτη λαμβάνουν στο πλαίσιο αυτοάμυνας έναντι μιας ένοπλης επίθεσης.

Πριν από λίγη ώρα, πραγματοποιήθηκε νέα επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν.

Ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου σε νέες του δηλώσεις λέει ότι το Ισραήλ έχει πάει το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα πολλά χρόνια πίσω και ότι σκοτώνοντας έναν έναν τους στρατιωτικούς ηγέτες του Ιράν αλλάζει το πρόσωπο της Μέσης Ανατολής, το Ιράν εξέδωσε προειδοποίηση εκκένωσης για ισραηλινούς ειδησεογραφικούς τηλεοπτικούς σταθμούς.

Πρόκειται για αντίποινα στο χτύπημα στην ιρανική κρατική τηλεόραση.

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη βομβάρδισαν σήμερα το απόγευμα το κτίριο που στεγάζει τα κεντρικά γραφεία του ιρανικού κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα IRIB.

Εικόνες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που δεν έχουν επαληθευτεί, εμφανίζουν το κτίριο τυλιγμένο σε φλόγες.

Νωρίτερα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξέδωσαν προειδοποίηση για εκκένωση μιας περιοχής της Τεχεράνης, όπου βρίσκεται η έδρα του IRIB.

⚡️⭕️🚨 ISRAEL’S HISTORIC TERROR ATTACK SUBTITLED:



In a brazen act of aggression, Israeli forces bombed the Iranian Broadcasting Authority while it was live on air.



Footage shows the initial moments of the strike as staff continued broadcasting under fire.



Despite the… pic.twitter.com/F8NVF8iS0G