Μέση Ανατολή: Μπαράζ ισραηλινών πληγμάτων στην Τεχεράνη – «Το Ιράν θέλει αποκλιμάκωση», λέει ο Τραμπ

Ανεξέλεγκτες διαστάσεις παίρνει η πολεμική σύγκρουση Ισραήλ – Ιράν. Οι βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτόξευσε η Τεχεράνη δεν περιορίστηκαν σε στρατιωτικούς στόχους αλλά έπληξαν Τελ Αβίβ, Χάιφα και άλλες ισραηλινές πόλεις προκαλώντας θύματα και καταστροφές.

Από την άλλη, το Ισραήλ προαναγγέλλει νέα σκληρή απάντηση, και καλεί τους κατοίκους της Τεχεράνης να φύγουν από τα σπίτια που είναι κοντά σε στρατιωτικούς στόχους.

Οι δύο πλευρές κλιμακώνουν ολοένα και περισσότερο τις επιθέσεις τους με χτυπήματα σε πολιτικούς στόχους και νεκρούς αμάχους που ξεπερνούν τους 20 στο Ισραήλ, ενώ είναι εκατοντάδες στο Ιράν.

Στη Σύνοδο της G7 στον Καναδά, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι όλες οι χώρες ζητούν αποκλιμάκωση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι το Ιράν επιθυμεί αποκλιμάκωση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ισχύει το δημοσίευμα της WSJ.

«Το Ιράν δεν νικάει, για αυτό πρέπει να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θέλει να υπογράψει το προσχέδιο της ανακοίνωσης της G7 για το Ιράν.

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη βομβάρδισαν σήμερα το απόγευμα το κτίριο που στεγάζει τα κεντρικά γραφεία του ιρανικού κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα IRIB.

Εικόνες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που δεν έχουν επαληθευτεί, εμφανίζουν το κτίριο τυλιγμένο σε φλόγες.

Νωρίτερα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξέδωσαν προειδοποίηση για εκκένωση μιας περιοχής της Τεχεράνης, όπου βρίσκεται η έδρα του IRIB.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι ο IRIB βρίσκεται «στα πρόθυρα της εξαφάνισης».

«Το φερέφωνο της ιρανικής προπαγάνδας και υποκίνησης βρίσκεται στα πρόθυρα της εξαφάνισης. Η εσπευσμένη απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής έχει ξεκινήσει», δήλωσε ο Κατς σε ανακοίνωσή του.

Οι Φρουροί της Επανάστασης καλούν τους πολίτες να εκκενώσουν το Τελ Αβίβ όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Σύμφωνα με δύο ανώτερους τους Αμερικανούς αξιωματούχους, το Ιράν ζήτησε από τις χώρες του Κόλπου να μεσολαβήσουν, ασκώντας πίεση στον Τραμπ να επηρεάσει το Ισραήλ ώστε να πέσουν οι τόνοι, κάτι το οποίο επιβεβαιώνει και το δημοσίευμα της Wall Street Journal.

«Είμαστε πολύ κοντά στην επίτευξη του διπλού μας στόχου: Να εξαλείψουμε την πυρηνική απειλή και να εξαφανίσουμε την απειλή των πυραύλων», ανέφερε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός.

«Αναλαμβάνουμε δράση», προειδοποίησε.

Την ίδια ώρα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε τους Ιρανούς να εγκαταλείψουν την πρωτεύουσα.

Ο Νετανιάχου τόνισε ότι «είμαστε στο μονοπάτι της νίκης».

Το Ισραήλ, όπως υποστηρίζει, ελέγχει τον εναέριο χώρο της Τεχεράνης, αν και προηγήθηκε ομοβροντία πυραύλων του Ιράν.

«Ελέγχοντας τον εναέριο χώρο της Τεχεράνης, χτυπάμε αυτούς τους στόχους, τους στόχους του καθεστώτος, σε αντίθεση με το εγκληματικό καθεστώς του Ιράν που στοχεύει πολίτες μας και έρχεται να σκοτώσει παιδιά και γυναίκες», είπε ο Νετανιάχου.

Κάτοικοι της Τεχεράνης φεύγουν από την ιρανική πρωτεύουσα εν μέσω της σύρραξης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, και εν μέσω φόβων για νέες ισραηλινές επιδρομές.

Ιρανοί αξιωματούχοι τόνισαν ότι η μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση κατά μήκος αρτηριών που οδηγούν έξω από την πόλη δεν οφείλεται σε μαζική έξοδο αλλά σε κακή συντήρηση των αυτοκινήτων.

Σήμερα, σε βενζινάδικα, ουρές αυτοκινήτων εκτείνονταν για χιλιόμετρα, ενώ σε άλλους δρόμους επικρατούσε μια περίεργη ηρεμία.

Πολλοί άνθρωποι μάζεψαν μόνο τα απολύτως απαραίτητα και κατέφυγαν προς το ανατολικό τμήμα του Ιράν, σε περιοχές που εξακολουθούν να θεωρούνται σχετικά ασφαλείς.

Στο δυτικό Ιράν, όπου βρίσκονται πολλές στρατιωτικές εγκαταστάσεις κοντά στα σύνορα με το Ιράκ, η ισχύς της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας είναι εμφανής από την Παρασκευή, με μια ομοβροντία επιθέσεων.

Οι βόρειες περιοχές στην Κασπία Θάλασσα, οι οποίες είναι δημοφιλείς σε παραθεριστές, έχουν γίνει καταφύγιο.

The traffic jams continue for hours now in Tehran.. Not sure why these tweets are stagnant, but it is noteworthy re: the Regime that so many Iranians are fleeing their capital as Israeli jets operate freely overhead in broad daylight. https://t.co/Rr8O8jKLjQ pic.twitter.com/zNmdsB7d5b