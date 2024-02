Σουηδία: Δώδεκα ελαφρά τραυματίες από την πυρκαγιά στο μεγαλύτερο πάρκο αναψυχής στη χώρα

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα (12/2) το πρωί στο μεγαλύτερο πάρκο αναψυχής της Σουηδίας, στο Γκέτεμποργκ (δυτικά), με τις φλόγες να εξαπλώνονται σε ένα νέο θαλάσσιο πάρκο, ενώ 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά, όπως έγινε γνωστό από τις αρχές.

Σοκάρει βίντεο:

The aqua complex of the country's largest amusement park caught fire in Gothenburg, Sweden. 12 people were injured. pic.twitter.com/rgFFKpKRUk