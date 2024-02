Σουηδία: Πυρκαγιά σε υπό κατασκευή θεματικό πάρκο

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε θεματικό πάρκο της πόλης Γκέτενμποργκ στη δυτική Σουηδία τυλίγοντας στις φλόγες νεροτσουλήθρες στους εξωτερικούς χώρους και παρόμοιες εγκαταστάσεις που βρίσκονταν υπό κατασκευή, όπως είπαν διασώστες και αυτόπτες μάρτυρες.

A fire has broken out at a waterpark under construction at one of the Nordic region’s biggest amusement parks, sending a huge plume of black smoke drifting over Goteberg, Sweden’s second-largest city. The blaze on Monday spread across several waterslide… https://t.co/ZEesK9z7mS