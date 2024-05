Σλοβακία: Πολιτικά τα κίνητρα, λέει το ΥΠΕΣ – Μάχη για τη ζωή του δίνει ο πρωθυπουργός

Αποτροπιασμό προκαλεί η δολοφονική επίθεση που δέχτηκε ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, ο οποίος δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Ο 71χρονος δράστης, ο οποίος συνελήφθη αμέσως, κάλεσε κοντά του τον Σλοβάκο ηγέτη και τον πυροβόλησε σχεδόν εξ`επαφής. Βίντεο ντοκουμέντο έχει καταγράψει τη στιγμή της επίθεσης, ενώ μάλιστα το ΥΠΕΣ της χώρας ανέφερε ότι τα κίνητρα του δράστη ήταν πολιτικά. Την απόπειρα δολοφονίας καταδίκασε σύσσωμη η ευρωπαϊκή ηγεσία, ο Αμερικανός πρόεδρος Μπάιντεν και ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σύμφωνα με την σλοβακική τηλεόραση, η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο Σλοβάκος πρωθυπουργός ήταν επιτυχής, με τον ίδιο να βρίσκεται σε διαδικασία σε διαδικασία ανάνηψης. Ωστόσο, σύμφωνα με τηλεγράφημα του Reuters, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση κατά το υπουργείο Άμυνας και ότι συγκεκριμένα υποβάλλεται ακόμη σε χειρουργείο. Οι πληροφορίες είναι αρκετά συγκεχυμένες.

Ο Ρόμπερτ Φίτσο, φέρει σοβαρά τραύματα στην κοιλιακή χώρα. Σύμφωνα με τον Γκάρντιαν, που επικαλείται σλοβακικά μέσα ενημέρωσης, τα τραύματα του είναι τρία από σφαίρες, δύο στο χέρι του και ένα στην κοιλιακή χώρα. Μία γυναίκα είπε ότι είδε αίματα στο κεφάλι του Φίτσο και στο στήθος του.

Η πρώτη επίσημη αντίδραση ήρθε διά στόματος των Υπουργών Εσωτερικών και Άμυνας. Τόνισαν ότι κατάσταση της υγείας του Ρόμπερτ Φίτσο είναι κρίσιμη, η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο. Όπως ανέφεραν ο δράστης πυροβόλησε τουλάχιστον πέντε φορές κατά του Σλοβάκου πρωθυπουργού και τα κίνητρά του ήταν πολιτικά.

Τα Σλοβακικά μέσα μάλιστα μετέδωσαν και βίντεο, χωρίς να αποκαλύψουν την πηγή προέλευσης, στο οποίο ο συλληφθείς δηλώνει πως διαφωνεί με την κυβερνητική πολιτική.

‼️ Video of the first interrogation of the man who shot Fico 5 times



The writer Juraj Cintula, who shot #Slovak Prime Minister #Fico, said he did it because he disagreed with the government's policies. pic.twitter.com/DDPBLnyxFj