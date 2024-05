Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας – Οι πρώτες πληροφορίες για τον δράστη

Απόπειρα δολοφονίας εναντίον του πρωθυπουργού της Σλοβακίας έγινε στην πόλη Χάντλοβα. Ο Ρόμπερτ Φίτσο χαιρετούσε υποστηρικτές του έξω από κτήριο όπου γινόταν κυβερνητική συνεδρίαση, όταν δέχθηκε βροχή πυροβολισμών. Τουλάχιστον μία σφαίρα πέτυχε τον Σλοβάκο πρωθυπουργό ο οποίος έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο όπου δίνει μάχη για τη ζωή του. Σλοβακικά ΜΜΕ λένε ότι ο δράστης που συνελήφθη είναι ένας άνδρας 71 ετών ο οποίος οπλοφορούσε νόμιμα ενώ λέγεται ότι είναι από την πόλη Λέβιτσε της Σλοβακίας. Αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι ενώ ο Φίτσο χαιρετούσε τον κόσμο ο συγκεκριμένος άνδρας του φώναξε «Ρόμπο έλα εδώ» και όταν τον πλησίασε άρχισε να πυροβολεί.

Σύμφωνα με τον Γκάρντιαν, που επικαλείται σλοβακικά μέσα ενημέρωσης, τα τραύματα του είναι τρία από σφαίρες, δύο στο χέρι του και ένα στην κοιλιακή χώρα. Μία γυναίκα είπε ότι είδε αίματα στο κεφάλι του Φίτσο και στο στήθος του.

Ο Ρόμπερτ Φίτσο βρίσκεται «μεταξύ ζωής και θανάτου» ανέφερε το πρωθυπουργικό γραφείο μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του. Στην επίσημη σελίδα του Σλοβάκου πρωθυπουργού αναφέρεται ότι ο Φίτσο δέχθηκε «πολλές σφαίρες» από έναν άνδρα σήμερα το μεσημέρι καθώς έβγαινε από ένα κτίριο έπειτα από συνεδρίαση της κυβέρνησης.

Το πρωθυπουργικό γραφείο τόνισε ότι ο Φίτσο μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο Μπάνσκα Μπιστρίτσα και όχι σε νοσοκομείο της Μπρατισλάβα καθώς η μεταφορά του σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας θα διαρκούσε περισσότερο με δεδομένη την άμεση περίθαλψη που χρειαζόταν.

Μια εκπρόσωπος του νοσοκομείου όπου μεταφέρθηκε ο Σλοβάκος πρωθυπουργός είπε στο Reuters ότι ο πρωθυπουργός διατηρούσε τις αισθήσεις του κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο της πόλης Χάντλοβα και ότι οι ζωτικές του λειτουργίες έχουν σταθεροποιηθεί. Εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών επιβεβαίωσε ότι η επίθεση ήταν απόπειρα δολοφονίας κατά του πρωθυπουργού.

Αυτόπτης μάρτυρας του Reuters είπε ότι άκουσε αρκετούς πυροβολισμούς και ότι είδε έναν άνδρα να συλλαμβάνεται από την αστυνομία.

Η πρόεδρος της χώρας Ζουζάνα Τσαπούτοβα καταδίκασε τη «βάρβαρη και ανεύθυνη» επίθεση που δέχτηκε ο πρωθυπουργός ενώ σοκαρισμένοι δήλωσαν σε ανακοινώσεις τους Ευρωπαίοι ηγέτες από την επίθεση.

Ο Φίτσο είναι ένας βετεράνος πολιτικός της Σλοβακίας. Η πολιτική του καριέρα διαρκεί περισσότερα από 30 χρόνια και πριν από λίγους μήνες, τον περασμένο Οκτώβριο, εξελέγη πρωθυπουργός της Σλοβακίας για τέταρτη φορά. Eίναι 59 ετών. Οι απόψεις του και οι πολιτικές του κινήσεις αλλάζουν, δεν είναι πάντα σταθερές. Ξεκίνησε περισσότερο φιλοευρωπαίος, τα τελευταία χρόνια όμως έχει αρχίσει να επιτίθεται στην Δύση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Φαίνεται να είναι πιο κοντά με τη Ρωσία ενώ είναι και φίλος του Βίκτορ Ορμπάν. Έχει επικριθεί και αυτός για το κράτος δικαίου. Επίσης, λένε ότι προσπαθεί να προωθήσει ένα νόμο σαν αυτόν που έχει περάσει η Ρωσία και αυτές τις μέρες προσπαθεί να περάσει η Γεωργία για τους ξένους πράκτορες.

Σύσσωμος ο ευρωπαϊκός πολιτικός κόσμος καταδικάζει την επίθεση. Σχετική ανάρτηση έκανε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος δηλώνει σοκαρισμένος από την ειδεχθή επίθεση εναντίον του πρωθυπουργού της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο.« Αυτές οι πράξεις βίας δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας. Του εύχομαι ταχεία ανάρρωση» υπογραμμίζει ο πρωθυπουργός.

