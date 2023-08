Σκηνές Αποκάλυψης στη Χαβάη – Στάχτη το Μάουι με τουλάχιστον 36 νεκρούς (video)

Τουλάχιστον 36 άτομα έχασαν τη ζωή τους μετά τις πυρκαγιές, που φούντωσαν από ανέμους και κατέστρεψαν μεγάλο μέρος της πόλης-θέρετρο Λαχάινα στο νησί Μάουι της Χαβάης, ανέφερε η κομητεία Μάουι σε ανακοίνωσή της αργά το βράδυ την Τετάρτη.

Πολλές γειτονιές κάηκαν ολοσχερώς καθώς οι δυτική πλευρά του νησιού σχεδόν αποκόπηκε, με μόνο ένα αυτοκινητόδρομο ανοιχτό και χιλιάδες πολίτες να εκκενώνουν, καθώς οι αξιωματούχοι μιλούν για εκτεταμένες καταστροφές στη Λαχάινα, το λιμάνι της και τις γύρω περιοχές. Ορισμένοι άνθρωποι κατέφυγαν στον ωκεανό για να γλιτώσουν από τον καπνό και την φλόγες.

