Σεισμός 5,7 Ρίχτερ στη διασυνοριακή περιοχή Χιλής – Αργεντινής

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,7 βαθμών σημειώθηκε στην διασυνοριακή περιοχή μεταξύ Χιλής και Αργεντινής, ανέφερε το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται σε 112 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το GFZ.

#Earthquake (#sismo) possibly felt 6 sec ago in #Chile (detected from @SismoDetector). Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/bKBgMenA4F

🌐https://t.co/44vngdM2ty

🖥https://t.co/OSr2jaub9Y

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/PC3Wg4qXsd