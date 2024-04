Σε τρία «κύματα» η επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ – Φόβοι για κλιμάκωση του πολέμου στη Μ. Ανατολή, έκτακτο ΣΑ του ΟΗΕ

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους εκτόξευσαν κατά του Ισραήλ Ιράν, Χεζμπολάχ και Χούθι. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε σε τρία «κύματα»: Με drones, με βαλλιστικούς πυραύλους αλλά και πυραύλους κρουζ. Η επιχείρηση ονομάστηκε από τους Φρουρούς της Επανάστασης «Αληθινή υπόσχεση». «Όποιος μας βλάψει, θα τον βλάψουμε. Θα υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας από κάθε απειλή», τόνισε στο διάγγελμά του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η αποστολή του Ιράν στον ΟΗΕ δήλωσε ότι η επίθεση κατά του Ισραήλ «μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένη», προειδοποιώντας το να μην κάνει «άλλο ένα λάθος, ενώ το Ισραήλ σχεδιάζει «σημαντική απάντηση», όπως αναφέρουν ισραηλινά μέσα. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται όλες οι χώρες της Μέσης Ανατολής, καθώς υπάρχουν φόβοι για κλιμάκωση του πολέμου.

Κατόπιν αιτήματος του Ισραήλ, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει εκτάκτως το μεσημέρι της Κυριακής (ώρα Νέας Υόρκης). Το Τελ Αβίβ ζητά την καταδίκη του Ιράν για την επίθεση εναντίον του.Το Τελ Αβίβ ζητά την καταδίκη του Ιράν για την επίθεση εναντίον του.

Σε ανακοίνωσή του ο Ισραηλινός στρατός, αφού ολοκληρώθηκε το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο το οποίο έχει συγκαλέσει ο Νετανιάχου τόνισε ότι «οι δυνάμεις μας αναχαιτίζουν τις εισερχόμενες απειλές». Γωστοποίησε ότι «το Ιράν εκτόξευσε δεκάδες πυραύλους εδάφους εδάφους στο Ισραήλ, οι περισσότεροι αναχαιτίστηκαν εκτός των ισραηλινών συνόρων» ενώ ακόμη είπε πως «ιρανικό βλήμα που τραυμάτισε κορίτσι στο Ισραήλ, προκάλεσε μικρές ζημιές». Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τις ισραηλινές αρχές, δεν υπάρχει πλέον η ανάγκη να βρίσκονται σε καταφύγια οι πολίτες της χώρας.

Αμερικανικά και βρετανικά πολεμικά αεροσκάφη κατέρριψαν ιρανικά drones επάνω από περιοχές της μεθορίου Ιράκ-Συρίας, μετέδωσε το ισραηλινό δίκτυο CH 12 TV. Τα βρετανικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από την Κύπρο. Όπως ανέφεραν πηγές, μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν στην ιορδανική πλευρά της κοιλάδας του Ιορδάνη και κατευθύνονταν προς την Ιερουσαλήμ. Ωστόσο, αναχαιτίστηκαν κοντά στα ιρακινο-συριακά σύνορα.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, σειρήνες πολέμου ήχησαν σε Τελ Αβίβ και Ιερουσαλήμ ενώ ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν και στην πρωτεύουσα της Συρίας, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP). Αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν στη Δαμασκό γύρω στη 01:45 τα ξημερώματα, μετέδωσε το AFP.

Με μια ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Χ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, τοποθετήθηκε για πρώτη φορά από την στιγμή που ξεκίνησε η επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ.

Στην ανάρτησή του η οποία συνοδεύεται από μια φωτογραφία από την αίθουσα διαχείρισης κρίσεων του Λευκού Οίκου, ο Τζο Μπάιντεν διαμηνύει ότι η στήριξη των ΗΠΑ προς το Ισραήλ είναι «ακλόνητη».

«Μόλις συναντήθηκα με την ομάδα εθνικής ασφαλείας για μια ενημέρωση σχετικά με την επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ. Η δέσμευσή μας για την ασφάλεια του Ισραήλ απέναντι στις απειλές από το Ιράν και τους συν αυτώ είναι ακλόνητη».

I just met with my national security team for an update on Iran’s attacks against Israel. Our commitment to Israel’s security against threats from Iran and its proxies is ironclad. pic.twitter.com/kbywnsvmAx

Οι χώρες που έκλεισαν τον εναέριο χώρο τους

Η ισραηλινή El Al Airlines ακύρωσε 15 πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες για το Σάββατο και την Κυριακή, ανακοίνωσε ο αερομεταφορέας.

Στους προορισμούς του εξωτερικού που επηρεάζονται περιλαμβάνονται το Παρίσι, η Ρώμη, η Βαρκελώνη, το Μιλάνο, το Βουκουρέστι, η Σόφια, η Αθήνα, το Ντουμπάι και η Μόσχα, αναφέρει η ανακοίνωση της El Al.

Η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι έκλεισε προσωρινά τον εναέριο χώρο της λόγω της «επικίνδυνης κατάστασης στην Μέση Ανατολή», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Al Mamlaka. Λίγο αργότερα ο υπουργός Μεταφορών της χώρας το διέψευσε.

Το Ιράκ ανακοίνωσε ότι κλείνει τον εναέριο χώρο του και παύει κάθε εναέρια κυκλοφορία.

Ο Λίβανος ανακοίνωσε επίσης το προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου του, όπως μετέδωσε αργά το Σάββατο η λιβανική τηλεόραση Al Jadeed.

Η αντιαεροπορική αεράμυνα της Αιγύπτου βρισκόταν σε κατάσταση υψίστου συναγερμού, όπως μεταδίδει το αιγυπτιακό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Qahera News, επικαλούμενο υψηλόβαθμο αξιωματούχο των υπηρεσιών ασφαλείας.

Ομάδα διαχείρισης κρίσεων παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης και ενημερώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τον πρόεδρο Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αίγυπτος ήταν η πρώτη αραβική χώρα που εξομάλυνε τις σχέσεις της με το γειτονικό Ισραήλ, το 1979.

«Πολίτες του Ισραήλ, τα τελευταία χρόνια, και ακόμη περισσότερο τις τελευταίες εβδομάδες, το Ισραήλ προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο μιας άμεσης επίθεσης από το Ιράν», αναφέρει σε δήλωση με βίντεο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Τα αμυντικά μας συστήματα έχουν αναπτυχθεί και είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε σενάριο, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Το κράτος του Ισραήλ είναι ισχυρό, οι IDF είναι ισχυρές».

«Εκτιμούμε τις ΗΠΑ που στέκονται στο πλευρό του Ισραήλ, καθώς και την υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και πολλών άλλων χωρών».

«Καθιέρωσα μια ξεκάθαρη αρχή – όποιος μας βλάψει, θα τον βλάψουμε κι εμείς. Θα υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας από κάθε απειλή και θα το κάνουμε με ηρεμία και αποφασιστικότητα».

«Γνωρίζω ότι και εσείς, οι πολίτες του Ισραήλ, διατηρείτε την ψυχραιμία σας. Σας προτρέπω να ακούσετε τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου».

«Μαζί στεκόμαστε και με τη βοήθεια του Θεού, μαζί θα νικήσουμε όλους τους εχθρούς μας», λέει ο Νετανιάχου.

BREAKING:



Netanyahu releases statement:



"For the past weeks Israel has been preparing for the possibility of a direct attack from Iran, our air defenses are deployed, we are ready for any scenario, both in attack & in defense.



Via @YaariCohen pic.twitter.com/p20EvaFBNB