Ρωσία: Σοκ για τον «εγκέφαλο του Πούτιν» – Είδε την κόρη του να σκοτώνεται από βόμβα στο όχημά της

Η κόρη ενός στενού συμμάχου του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν σκοτώθηκε όταν εξερράγη βόμβα που είχε τοποθετηθεί στο αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε χθες Σάββατο το βράδυ έξω από τη Μόσχα, ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές σήμερα.

Η Ντάρια Ντούγκινα, κόρη του υπερεθνικιστή φιλοσόφου Αλεξάντερ Ντούγκιν ο οποίος είναι γνωστός και ως ο «εγκέφαλος του Πούτιν», σκοτώθηκε όταν εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός ο οποίος είχε τοποθετηθεί στο Toyota Land Cruiser το οποίο οδηγούσε, σύμφωνα με ρωσική επιτροπή έρευνας.

Όπως μετέδωσε το ρωσικό ειδησεογραφικό μέσο 112, η Ντούγκινα και ο πατέρας της επρόκειτο να επιστρέψουν στη Μόσχα με το ίδιο αυτοκίνητο. Όμως ο Ντούγκιν, ο οποίος πιστεύεται ότι ήταν ο πραγματικός στόχος της επίθεσης, τελευταία στιγμή αποφάσισε να ταξιδέψει ξεχωριστά.

Βίντεο, η αυθεντικότητα του οποίου δεν έχει επιβεβαιωθεί και το οποίο αναρτήθηκε στο Telegram, δείχνει τον Ντούγκιν να παρακολουθεί σοκαρισμένος την ώρα που τα σωστικά συνεργεία φτάνουν στο σημείο όπου βρίσκεται το φλεγόμενο αυτοκίνητο. Η ρωσική επιτροπή έρευνας ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για ανθρωποκτονία, ενώ πρόσθεσε ότι εξετάζει «όλες τις εκδοχές» σχετικά με το συμβάν.

Darya Dugina, Daughter of Aleksandr Dugin, often referred to as “Putin’s brain”, was assassinated in a car explosion near Moscow. pic.twitter.com/Mv6ELskCHK

