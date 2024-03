Ρωσία – Εκλογές: Σαρωτική επανεκλογή του Πούτιν – Βροχή αντιδράσεων για μη

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν συγκέντρωσε το 87,97% των ψήφων στην εκλογική διαδικασία η οποία διεξήχθη στην Ρωσία με στόχο την ανανέωση της προεδρικής του θητείας, σύμφωνα με τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα.

Το αποτέλεσμα σημαίνει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν, 71 ετών, θα εξασφαλίσει νέα εξαετή θητεία ξεπερνώντας τον Ιωσήφ Στάλιν ως ο μακροβιότερος ηγέτης της Ρωσίας για περισσότερα από 200 χρόνια.

Η ομάδα του ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι ανακοίνωσε ότι η έκβαση των εκλογών «δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα».

«Τα κατασκευασμένα για τον Πούτιν ποσοστά δεν έχουν προφανώς καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν αξίζει τον κόπο να σχολιασθούν», έγραψε στο Twitter ο Λεονίντ Βολκόφ, ο στενότερος συνεργάτης του Αλεξέι Ναβάλνι, λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της ρωσικής εκλογικής επιτροπής.

Η Γιούλια Ναβάλναγια, η χήρα του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, έλαβε μέρος σε διαμαρτυρία εναντίον του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στο Βερολίνο.

Υποστηρικτές του Ναβάλνι, ο οποίος πέθανε σε φυλακή της Αρκτικής τον περασμένο μήνα, κάλεσαν τους Ρώσους σε διαμαρτυρία. Σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορεία δεν κατέστη εφικτό να υπολογιστεί πόσοι από τα 114 εκατομμύρια ψηφοφόρων συμμετείχαν στις διαδηλώσεις της αντιπολίτευσης, εν μέσω δρακόντρειων μέτρων ασφαλείας και καταστολής.

Τουλάχιστον 74 άτομα συνελήφθησαν την Κυριακή σε ολόκληρη τη Ρωσία. σύμφωνα με την OVD-Info.

Boris Nadezhdin, an anti-war candidate banned from running via Kremlin lawfare, arrived to cast his ballot. Local voters are chanting his name amid applause pic.twitter.com/I1yh3utjDY