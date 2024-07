«Ψηφιακό βραχυκύκλωμα» από εταιρεία κυβερνοασφάλειας: Προβληματισμός για το πότε θα ξεπεραστεί και εάν θα ξανασυμβεί

Στην ιστορία φαίνεται ότι περνά το ψηφιακό μπλακ άουτ, που κατά τραγική ειρωνεία προκάλεσε επίσημος συνεργάτης κυβερνοασφάλειας της Microsoft. Επηρέασε από αεροδρόμια μέχρι νοσοκομεία και χρηματιστήρια και το ερώτημα είναι πόσο θα διαρκέσει αφού, όπως τόνισε, ο Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Creative Director του ΕΡΤnews το πρόβλημα αποκαθίσταται σε κάποιο βαθμό, όπως ανακοίνωσε και η Microsoft. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε ότι δεν θα ξανασυμβεί, αφού προήλθε από κάτι που προοριζόταν για να μας προστατεύσει, είπε ο Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος.

Ακόμα και η ομάδα F1 της Mercedes, η οποία από το 2019 είναι επίσημος συνεργάτης της CrowdStrike, της αμερικανικής εταιρείας κυβερνοασφάλειας που παραδέχτηκε ότι ευθύνεται για το λάθος, αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο προβλημάτων το Σαββατοκύριακο του Grand Prix της Ουγγαρίας. Ο Κρις Δημητριάδης, επικεφαλής παγκόσμιας στρατηγικής στην ISACA, περιέγραψε το περιστατικό ως «ψηφιακή πανδημία», αφού έπληξε ακόμα και το σύστημα των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι.

«Όταν επηρεάζεται ένας πάροχος υπηρεσιών στην ψηφιακή αλυσίδα, ολόκληρη η αλυσίδα μπορεί να σπάσει, προκαλώντας διακοπές μεγάλης κλίμακας. Αυτό το περιστατικό είναι ένα σαφές παράδειγμα αυτού που θα μπορούσε να ονομαστεί ψηφιακή πανδημία, ένα μόνο σημείο αποτυχίας που επηρεάζει εκατομμύρια ζωές παγκοσμίως», είπε ο εκπρόσωπος της Isaca.

Μία προβληματική ενημέρωση ασφαλείας για τα windows από έναν τεχνολογικό κολοσσό εξειδικευμένο στην κυβερνοασφάλεια, την CrowdStrike, ήταν αρκετή για να προκαλέσει ένα παγκόσμιο ντόμινο ψηφιακής κατάρρευσης.

Από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι χώρες της Ασίας και την Αυστραλία, αεροπορικές εταιρείες, τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, ακόμα και σούπερ μάρκετ παρέλυσαν. Ειδικοί εκτιμούν ότι το σφάλμα αυτό οδήγησε στη μεγαλύτερη διακοπή λειτουργικού συστήματος στην ιστορία.

Οι ηλεκτρονικοί πίνακες έσβησαν και στη θέση τους εμφανίστηκαν χειρόγραφοι με τις πτήσεις που αναβάλλονται στα μεγαλύτερα αερδρόμια του κόσμου, από το Λός Άντζελες μέχρι το Χίθροου με 3.214 προγραμματισμένες πτήσεις και από την Ισπανία ως το Νέο Δελχί.

In response, New Delhi Airport has implemented a temporary solution by manually writing gate information on boards to ensure passengers stay informed. pic.twitter.com/ZHsDd7Eh4B

Ουρές αναμονής σχηματίστηκαν με τουρίστες και αδειούχους σε απόγνωση. Ενδεικτικό είναι το γράφημα – timelapse των πτήσεων της Delta, της American Airlines και της United.

12-hour timelapse of American Airlines, Delta, and United plane traffic after what was likely the biggest IT outage in history forced a nationwide ground stop of the three airlines. pic.twitter.com/wwcQeiEtVe