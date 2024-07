«Λύθηκε το πρόβλημα» ανακοίνωσε η Microsoft – Συγγνώμη για το χάος ζητάει η Crowdstrike

Η Microsoft ανακοίνωσε ότι η αιτία της «μαζικής παράλυσης» έχει διορθωθεί για τις εφαρμογές της, αλλά συνεχίζει να επηρεάζει ορισμένες υπηρεσίες του Office 365. Η εταιρεία ανέφερε προηγουμένως ότι η «μπλε οθόνη του θανάτου» που κάνει τις συσκευές που εξαρτώνται από Windows να μην λειτουργούν κανονικά, οφειλόταν «σε πλατφόρμα λογισμικού τρίτων», κατονομάζοντας τον πολυεθνικό γίγαντα κυβερνοασφάλεια Crowdstrike.

Ο επικεφαλής της Crowdstrike ζήτησε συγγνώμη για την αναστάτωση που προκλήθηκε από την ενημέρωση λογισμικού της σε όλο τον πλανήτη σε αεροδρόμια και επιχειρήσεις, με συνέντευξή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC News.

«Λυπούμαστε βαθύτατα για τον αντίκτυπο που έχουμε προκαλέσει στους πελάτες, στους ταξιδιώτες, σε οποιονδήποτε επηρεάζεται από αυτό, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών μας», δήλωσε ο George Kurtz.

EXCLUSIVE: CrowdStrike founder and CEO @George_Kurtz speaks on TODAY about the major computer outages worldwide that started earlier today: “We’re deeply sorry for the impact that we’ve caused to customers, to travelers, to anyone affected by this.” pic.twitter.com/fWz6KhgrcZ