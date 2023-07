Πρώτο θέμα σε όλο τον κόσμο οι πυρκαγιές στην Ελλάδα – Μαρτυρίες τουριστών για τις δραματικές στιγμές που έζησαν στη Ρόδο

Η απομάκρυνση 19.000 τουριστών από τη Ρόδο, η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ στη χώρα μας λόγω των δασικών πυρκαγιών και οι εικόνες που κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τις πύρινες φλόγες μονοπωλούν το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Ο βρετανικός τύπος εστιάζει στο νησί της Ρόδου και της Κέρκυρας όπου παραθερίζουν χιλιάδες Βρετανοί. Όπως ανέφερε η δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Βάνα Κουτρουλού, όλο το Σαββατοκύριακο ήταν πρώτο θέμα οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές στη Ρόδο.

H Daily Mail σε ανάρτησή της στο Twitter δείχνει με εικόνες πως ήταν το νησί πριν και μετά την πυρκαγιά που έχει κάψει τεράστιες δασικές εκτάσεις και ξενοδοχεία.

Before and after satellite photos show shocking effects of Rhodes wildfires with green rolling fields and mountains reduced to charred scorched earth https://t.co/Z3ELd8GhYa pic.twitter.com/kJn3Uq3BgJ

«Κάλυπταν τις δραματικές μαρτυρίες διασωθέντων και παρουσίαζαν τη μεγάλη βοήθεια που τους προσέφερε ο κόσμος και οι τοπικές αρχές στην Ρόδο» ανέφερε.

Στα ρεπορτάζ του βρετανικού Τύπου γίνεται αναφορά στην έλλειψη βοήθειας από τα τουριστικά πρακτορεία και την Πρεσβεία το πρώτο εικοσιτετράωρο από την έναρξη της φωτιάς στη Ρόδο.

To ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters μεταδίδει εικόνες από το αεροδρόμιο της Ρόδου όπου χιλιάδες τουρίστες περιμένουν την πτήση της επιστροφής στην πατρίδα τους.

Thousands of tourists and residents fleeing wildfires on the Greek island of Rhodes took refuge in schools and shelters, with many evacuated on private boats as flames threatened resorts and coastal villages.#wildfire #Rhodes #Greece #live #Reuters #News https://t.co/PlWsdXkmly