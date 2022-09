«Ποτάμι» οργής στο Ιράν: Κόβουν κοτσίδες αψηφώντας τον φόβο για το θεοκρατικό καθεστώς (video)

Στο Ιράν το «ποτάμι» των διαδηλώσεων γίνεται όλο και πιο ορμητικό. Οι γυναίκες πρωτοστατούν, κόβουν τα μαλλιά τους και καίνε τις μαντίλες δημόσια, έχοντας και τη συμπαράσταση χιλιάδων ανδρών, κυρίως νεαρής ηλικίας. Οι νεκροί είναι δεκάδες και το θεοκρατικό καθεστώς βγάζει στον δρόμο τον στρατό, που δηλώνει έτοιμος να αντιμετωπίσει αυτό που χαρακτηρίζει «σατανικό σχέδιο των εχθρών της πατρίδας».

Με αίμα συνεχίζουν να βάφονται οι δρόμοι του Ιράν με τον στρατό να προειδοποιεί ότι θα «αντιμετωπίσει τους εχθρούς» για να εγγυηθεί την ασφάλεια και την ειρήνη στη χώρα.

Γιγαντώνονται οι διαδηλώσες για τον θάνατο μιας νεαρής γυναίκας που βρισκόταν υπό κράτηση από την αστυνομία ηθών και 36 άνθρωποι έχουν μέχρι στιγμής σκοτωθεί στις επιχειρήσεις καταστολής, σύμφωνα με απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα με έδρα τη Νέα Υόρκη.

Η Μαχσά Αμινί, 22 ετών, που καταγόταν από την επαρχία Κουρδιστάν, συνελήφθη στις 13 Σεπτεμβρίου στην Τεχεράνη την οποία επισκεπτόταν με την οικογένειά της, «επειδή φορούσε ανάρμοστα ρούχα» από την αστυνομία ηθών, μια μονάδα αρμόδια να επιβάλλει τους αυστηρούς ενδυματολογικούς κανόνες της χώρας.

Ο πατέρας της Μάχσα Αμινί απαρηγόρητος, κατηγορεί τις αρχές ότι λένε ψέματα αναφορικά με τον θάνατο της κόρης του.

Στο Ιράν υπάρχει ελευθερία έκφρασης, αλλά οι διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται τις τελευταίες ημέρες είναι «απαράδεκτες» και προκαλούν χάος, δήλωσε ο πρόεδρος Ραϊσί. Ο ιρανός πρόεδρος υποσχέθηκε πως θα διεξαχθεί ενδελεχής έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου της 22χρονης, σημειώνοντας ότι στην έκθεση του ιατροδικαστή δεν υπάρχουν ενδείξεις κακοποίησης της κοπέλας από την αστυνομία.

“Να αναμένετε ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί. Οι παγκόσμιοι ηγέτες πρέπει να πιέσουν τους ιρανούς αξιωματούχους να επιτρέψουν τις διαδηλώσεις χωρίς τη χρήση φονικής βίας. Η κυβέρνηση έχει απαντήσει με αληθινά πυρά, με σφαίρες και δακρυγόνα, σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνουν διαδηλωτές να αιμορραγούν”, αναφέρεται σε ανακοίνωση της CHRI.

Στους δρόμους της Τεχεράνης βγήκε πλέον ο στρατός για να «αντιμετωπίσει τους εχθρούς» και «να εγγυηθεί την ασφάλεια και την ειρήνη στη χώρας».

Στο μεταξύ, αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των θυμάτων που έχουν χάσει τη ζωή τους στις οργισμένες διαδηλώσεις στο Ιράν τις τελευταίες μέρες, μετά τον θάνατο της Μάχσα Αμινί, λίγο μετά τη σύλληψή της και μετά από καταγγελίες για βίαιη μεταχείρισή της από τις αρχές.

Οι φιλοκυβερνητικές διαδηλώσεις που έγιναν σήμερα στο Ιράν δείχνουν την ισχύ της Ισλαμικής Δημοκρατίας, δήλωσε ο πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί, μετά από μέρες ταραχών για τον θάνατο μιας νεαρής γυναίκας που συνελήφθη από την αστυνομία ηθών της χώρας.

Πέθανε τρεις ημέρες αργότερα στο νοσοκομείο και ο θάνατός της προκάλεσε προκάλεσε τεράστιο κύμα οργής και τις χειρότερες διαδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ιράν από το 2019.

«Η παρουσία του λαού (στις πορείες) σήμερα είναι η δύναμη και η τιμή της Ισλαμικής Δημοκρατίας», είπε ο Ραϊσί σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση μετά την επιστροφή του από τη Νέα Υόρκη όπου παρευρέθηκε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Διαδηλώσεις που οργανώθηκαν από το κράτος πραγματοποιήθηκαν σήμερα σε πολλές ιρανικές πόλεις για την αντιμετώπιση των αντικυβερνητικών ταραχών, με τους διαδηλωτές να ζητούν την εκτέλεση όσων συμμετέχουν στις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις.

Η Νιφουλάρ Χαμιντί δημοσιογράφος για το ιρανικό μέσο “Sharq” συνελήφθη από τις αρχές της χώρας, στον απόηχο του θανάτου της Μαχσά Αμινί. Είχε εμπλακεί στην υπόθεση της 22χρονης, αφού είχε μεταβεί στο νοσοκομείο όπου βρισκόταν σε κώμα η Μαχσά Αμινί στην Τεχεράνη.

Η φωτορεπόρτερ Γιαλντά Μοαϊερί συνελήφθη επίσης αυτή την εβδομάδα ενώ κάλυπτε τις διαδηλώσεις στην Τεχεράνη, ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ), η οποία απηύθυνε έκκληση για την απελευθέρωση όλων των δημοσιογράφων που έχουν συλληφθεί επειδή κάλυψαν αυτή την υπόθεση, σύμφωνα με πληροφορίες.

Τις τελευταίες ώρες ένα συγκλονιστικό βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Το βίντεο έχει αναρτηθεί στο twitter και σύμφωνα με αναφορές, ανάμεσα στα θύματα είναι η 16χρονη Αμίν Μαχρουφί, η οποία σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

