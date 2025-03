Πώς αντέδρασαν η Ουκρανή πρέσβειρα και η Κριστιάν Αμανπούρ στον εκρηκτικό διάλογο Τραμπ – Ζελένσκι

Έκδηλη ήταν η απογοήτευση της Ουκρανής πρέσβειρας, Οξάνα Μαρκάροβα κατά τη διάρκεια της επεισοδιακής συνάντησης ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Οβάλ γραφείο.

Ο διάλογος που είχαν οι δύο άνδρες μπροστά στις κάμερες ήταν εκρηκτικός με τον Αμερικανό πρόεδρος να ασκεί έντονη κριτική στον Ουκρανό πρόεδρο. «Τζογάρεις με τον Γ` Παγκόσμιο Πόλεμο», ήταν η φράση που χρησιμοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος, «μην κάνεις συμφωνία με τον δολοφόνο Πούτιν, του απάντησε», ο Πρόεδρος της Ουκρανία.

«Θα έπρεπε να πει ότι θέλει ειρήνη. Δεν έπρεπε να στέκεται εκεί και να λέει ο Πούτιν το ένα, ο Πούτιν το άλλο, όλο αρνητικά σχόλια. Θα έπρεπε να πει ότι δεν θέλει να συνεχίσει τον πόλεμο. Ο λαός του πεθαίνει. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν ήθελε την ειρήνη. Με ενδιαφέρει μόνο αν θέλει να σταματήσει την αιματοχυσία», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέες δηλώσεις.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την άλλη πλευρά ανέφερε:

«Φυσικά θα μπορούσε να διασωθεί η σχέση μας. Επειδή πρόκειται για σχέσεις που ξεπερνούν τον πρόεδρο. Είναι ιστορικές σχέσεις, ισχυρές σχέσεις μεταξύ των λαών μας».

The Ukrainian Ambassador to the United States, Oksana Markarova during the heated-argument in the Oval Office earlier between U.S. President Donald J. Trump, Vice-President JD Vance and Ukrainian President Volodymyr Zelensky. pic.twitter.com/YUk5kcKByw