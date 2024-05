Ιράν: Πρώτο πόρισμα για τη συντριβή του ελικοπτέρου που επέβαινε ο Ραϊσί – «Δεν βρέθηκαν ίχνη από σφαίρες»

Το Γενικό Επιτελείο των ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων δημοσίευσε έκθεση σχετικά με τη συντριβή του ελικοπτέρου του προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί, στην οποία αναφέρεται ότι δεν βρέθηκαν ίχνη από σφαίρες στα συντρίμμια. «Το ελικόπτερο έπιασε φωτιά μετά τη συντριβή του στο βουνό».

Η έκθεση επανέλαβε επίσης ότι τα συντρίμμια βρέθηκαν με τη χρήση ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό της Άγκυρας ότι το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος Akinci εντόπισε τα συντρίμμια.

Ακόμη, από την έκθεση προκύπτει ότι ο πιλότος του ελικοπτέρου επικοινώνησε με το πλήρωμα δύο άλλων ελικοπτέρων 90 δευτερόλεπτα πριν από το ατύχημα. «Το ελικόπτερο του Ραϊσί συνέχισε να πετά κατά μήκος της προσχεδιασμένης διαδρομής και δεν παρέκκλινε από την καθορισμένη πορεία πτήσης».

The General Staff of the Iranian Armed Forces has released a report about the crash of President Raisi’s chopper, stating that no signs of bullets or similar impacts were found on the wreckage.

“The helicopter caught fire after crashing into the mountain,” the report said.

