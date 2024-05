Ο αντιπρόεδρος του Ιράν επιβεβαιώνει τον θάνατο του προέδρου Ραΐσι στη συντριβή του ελικοπτέρου

Ο αντιπρόεδρος του Ιράν Μοχσέν Μανσούρι επιβεβαίωσε τον θάνατο του Εμπραχίμ Ραΐσιστη συντριβή του ελικοπτέρου με ανάρτησή του στο X. Νωρίτερα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν πως ο 63χρονος πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας που εξελέγη το 2021, ο 60χρονος υπουργός Εξωτερικών Χουσέιν Αμιραμπντολαχιάν, που ανέλαβε το αξίωμα επίσης το 2021, και άλλοι αξιωματούχοι που επέβαιναν σε ελικόπτερο Bell 212 το οποίο συνετρίβη χθες Κυριακή σε ορεινή περιοχή υπό πολύ κακές καιρικές συνθήκες είναι όλοι νεκροί.

Το πρακτορείο ειδήσεων MEHR μετέδωσε ότι «όλοι» οι επιβαίνοντες στο ελικόπτερο «έγιναν μάρτυρες». Την ίδια πληροφορία έδωσε Ιρανός αξιωματούχος, που δεν κατονομάζεται, στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

#BREAKING | #Iranian president #EbrahimRaisi and foreign minister #HosseinAmirabdollahian have died in a helicopter crash.



“To Allah we belong and to Him we shall return…” Iran’s vice president Mohsen Mansouri confirms Ebrahim Raisi death.



Read more here:… pic.twitter.com/HNfaLRKaUZ — Hindustan Times (@htTweets) May 20, 2024

Ιράν: Εντοπίστηκε το ελικόπτερο του Προέδρου Ραΐσι – «Kαμιά ένδειξη ζωής» στον τόπο της συντριβής

Ο επικεφαλής της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου επιβεβαίωσε μιλώντας στην ιρανική κρατική τηλεόραση ότι δεν εντοπίστηκε καμιά ένδειξη ζωής στον τόπο όπου συνετρίβη χθες Κυριακή, εν μέσω πυκνής ομίχλης σε ορεινή περιοχή, ελικόπτερο Bell 212 που μετέφερε τον πρόεδρο του Ιράν Εμπραχίμ Ραΐσι , τον υπουργό Εξωτερικών Χουσέιν Αμιραμπντολαχιάν και άλλους αξιωματούχους.

Αξιωματούχος είχε δηλώσει νωρίτερα στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ότι δυστυχώς φαίνεται πως όλοι οι επιβαίνοντες είναι νεκροί, προσθέτοντας ότι το ελικόπτερο κάηκε ολοσχερώς.

BREAKING: MANY BODIES OF THOSE DIED IN IRAN PRESIDENT RAISI HELICOPTER CRASH HAVE BEEN BURNT AND CANNOT BE IDENTIFIED pic.twitter.com/ilM0ohOmnZ — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) May 20, 2024

Είχε προηγηθεί η είδηση για τον εντοπισμό των συντριμμιών του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαινε ο πρόεδρος του Ιράν . Η επιβεβαίωση έγινε από την Ερυθρά Ημισέληνο, καθώς ανέφερε ότι οι ομάδες διάσωσης εντόπισαν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε ο Ραΐσι και η κατάσταση δεν είναι καλή.

#BREAKING Drone footage captured by volunteer forces assisting Iran's Red Crescent shows the wreckage of Raisi's doomed chopper. pic.twitter.com/QECJcu1oXe — Iran International English (@IranIntl_En) May 20, 2024

«Το ελικόπτερο του προέδρου εντοπίστηκε. Ομάδα έρευνας και διάσωσης πλησιάζουν τον τόπο της συντριβής (…) η κατάσταση δεν είναι καλή», τόνισε ο επικεφαλής της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου Πιρχουσέιν Κουλιβάντ.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας τουρκικό τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένα εναέριο όχημα τύπου Akıncı εντόπισε πηγή θερμότητας για την οποία υπήρξαν υποψίες πως ήταν τα συντρίμμια ελικοπτέρου που μετέφερε τον Ιρανό πρόεδρο (Εμπραχίμ) Ραϊσί και οι συντεταγμένες κοινοποιήθηκαν στις ιρανικές αρχές, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu μέσω X.

Akinci UAV identifies source of heat suspected to be wreckage of helicopter carrying Iranian President Raisi and shares its coordinates with Iranian authorities pic.twitter.com/0tZtMc5oaP — Anadolu English (@anadoluagency) May 20, 2024

Πηγές: ΕΡΤNews, ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters

